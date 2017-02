Stand: 17.02.2017 12:27 Uhr

"Der Chef" macht sich Sorgen um Hannover 96

Der Präsident hat auf den Tisch gehauen. Ihm fehlen Stabilität, Souveränität und Nachhaltigkeit. Hannover 96 gewinne "nur mit Krampf". Die Sportliche Führung solle die Realität erkennen und Antworten finden. Trainer Daniel Stendel habe im Angriff häufig genug durchgewechselt und müsse nun Ruhe reinbringen. Martin Kind hat sich in der "Bild" Luft gemacht. Natürlich weiß auch der 72-Jährige, dass die "Roten" als Tabellenzweiter gut dastehen. Für den Unternehmer, der noch in diesem Jahr die alleinige Mehrheit an der Profi-Abteilung übernehmen will, darf es aber kein zweites Zweitliga-Jahr geben.

Vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) ist dem als Mann klarer Worte bekannten Kind zumindest eines gelungen: Die Sinne sind noch einmal geschärft worden.

Kapitän findet's "normal", Stendel "nicht so einfach"

Fragt sich, wie die Mannschaft mit dem Rüffel ihres Vorgesetzten umgeht. "Es ist normal, dass sich der Chef Sorgen macht", betont Manuel Schmiedebach, fügt aber auch hinzu: "Wir haben 38 Punkte, das ist nicht so schlecht." Der 28-Jährige weiß Kind zu nehmen und einzuschätzen. Schon 2008 kam der Mittelfeldmann von Hertha BSC an die Leine. Seitdem ist er peu à peu zum Führungsspieler aufgestiegen, im Sommer ernannte Stendel ihn zum neuen Kapitän.

Ohnehin tragen Mannschaft und Trainerteam das vom Präsidenten ausgegebene Ziel "sofortiger Wiederaufstieg" vollends mit. Etwas anderes wäre angesichts der finanziellen Mittel auch nicht zu verkaufen. "Aus der Liga raus und wieder rein funktioniert nicht so einfach. Auch in der Zweiten Liga ist es kein Wunschkonzert", erklärt Stendel aber und fügt mit Blick auf die Kritik an der Leistung hinzu : "Ich sehe das nicht so schwarz, wie es teilweise gemacht wird."

Ergebnis gegen Bochum stimmte

Unrecht hat Kind ohnehin nicht. Nach der tollen Serie zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember - mit dem Kantersieg im Pokal, dem rassigen Niedersachsenderby und dem Auswärtssieg in Stuttgart - war zuletzt Sand im 96-Getriebe. Besonders die 1:4-Niederlage in Fürth habe ihn "nachdenklich gemacht", erklärte Kind. Stendel unterstreicht: "Für mich ist wichtig, positiv nach vorn zu schauen und das zu tun, was wir vorhaben." Immerhin stimmte zuletzt wieder das Ergebnis. "Wir haben zuletzt eine gute Moral gezeigt und uns nicht unterkriegen lassen", meint Stendel. Mit dem 2:1 gegen Bochum festigten die "Roten" den zweiten Tabellenplatz - und den "kann man nur loben", sagte selbst der Präsident.

