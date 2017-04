Stand: 24.04.2017 16:28 Uhr

Angriffe auf Fans vor Hamburger Kreisligaspiel

Vor dem Beginn der Fußball-Kreisligapartie zwischen der vierten Mannschaft des FC St. Pauli und HFC Falke ist es am Sonntag auf einem Nebenplatz am Millerntorstadion zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen rund 50 zum Teil vermummte Menschen kurz vor dem Anpfiff mit Zaunlatten und Teleskopschlagstöcken auf die Fans der Gästemannschaft des HFC Falke los. Dabei wurden mindestens drei Menschen im Alter von 28, 42 und 53 Jahren verletzt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte gelang den unbekannten Tätern die Flucht. Das Spiel wurde vor mehreren Hundert Zuschauern trotzdem angepfiffen, Tabellenführer Falke gewann das Spiel mit 5:1.

Angriff auf Fußballfans des HFC Falke NDR 90,3 - Sport - 24.04.2017 15:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Vor dem Kreisliga-Fußballspiel FC St. Pauli IV gegen den HFC Falke ist es zu Angriffen auf Fans des HFC Falke gekommen. Ingmar Schmidt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei: Angreifer mutmaßlich St.-Pauli-Ultras

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut Polizei stammen die Angreifer mutmaßlich aus dem Umfeld der St.-Pauli-Ultras. Die Polizei überprüfte kurz nach der Tat auf dem Domgelände sechs Anhänger des FC St. Pauli, bei denen unter anderem Handschuhe und Sturmhauben aufgefunden und sichergestellt wurden. Eine Tatbeteiligung konnte ihnen jedoch nicht nachgewiesen werden. Der HFC Falke wurde 2014 von HSV-Fans gegründet, die sich nach der Ausgliederung der Profiabteilung vom Bundesliga-Dino abwendeten.

Göttlich entschuldigt sich beim HFC Falke

St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich habe sich gemeldet und im Namen des FC St. Pauli entschuldigt, heißt es in einer auf der Homepage des HFC Falke veröffentlichten Stellungnahme des Clubs. Demnach soll es bei St. Pauli eine "vereinsinterne Aufarbeitung" der Geschehnisse geben. Derweil sucht die Polizei Zeugen, die den Angriff am Millerntor am Sonntagmittag beobachtet haben.

Hintergrund mit Audio Der HSV ist tot - Es lebe der HSV! Dem Hamburger SV und Hannover 96 haben Hunderte von Fans die Liebe entzogen. Sie kritisieren die Kommerzialisierung des Fußballs und flüchten nun zu den Amateurteams der Clubs. (Meldung vom 26.11.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Sport | 24.04.2017 | 15:00 Uhr