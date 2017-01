Stand: 15.01.2017 00:01 Uhr

Hallenmasters: Weiche verteidigt den Titel

Der ETSV Weiche Flensburg hat seinen Titel beim Fußball-Hallenmasters in Kiel erfolgreich verteidigt. Der Regionalligist setzte sich am späten Samstagabend in einem dramatischen Finale gegen den Schleswig-Holstein-Ligisten Eutin 08 mit 4:2 durch. Weiche gewann damit zum dritten Mal das Turnier. Eutin, das erstmals im Endspiel des Hallenmasters stand, hatte im Halbfinale gegen den Liga-Rivalen VfR Neumünster mit 3:2 gewonnen, der ETSV Weiche warf Rekordsieger Holstein Kiel mit 5:2 aus dem Wettbewerb. Vorjahresfinalist VfB Lübeck war mit lediglich einem Sieg bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Pyroshow und Torspektakel beim Hallenmasters















Neue Regeln sorgen für Tor-Spektakel

Die bisherigen Sieger 2017: ETSV Weiche Flensburg

2016: ETSV Weiche Flensburg

2015: TuS Hartenholm

2014: ETSV Weiche Flensburg

2013: Holstein Kiel

2012: Holstein Kiel

2011: VfB Lübeck

2010: Holstein Kiel

2009: Holstein Kiel

2008: Holstein Kiel

2007: SV Henstedt Rhen

2006: Holstein Kiel

2005: Itzehoer SV

2004: Flensburg 08

2003: VfR Neumünster

2002: VfR Neumünster

2001: VfR Neumünster

2000: VfB Lübeck

1999: VfB Lübeck

Für mehr Action auf dem Spielfeld sorgten die neuen Regeln. In Anlehnung an die Futsal-Regeln durfte ein Torwart in der Angriffsphase seines Teams nach dem Abwurf nicht mehr angespielt werden - ansonsten gab es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Taktisches Ballgeschiebe wie im Vorjahr bekamen die Zuschauer nicht zu sehen: Gab es 2016 in den zwölf Vorrundenspielen magere 24 Treffer, so wurde diese Marke 2017 schon nach fünf Partien überboten. Insgesamt fielen beim diesjährigen Hallenmasters 85 Treffer.

Große Sorgen um Flensburgs Jungjohann

Das letzte Gruppenspiel sorgte jedoch für einen Schreckmoment: Brian Jungjohann von Flensburg 08 prallte im Spiel gegen den SV Eichede mit voller Wucht gegen die Bande und wurde anschließend fast eine halbe Stunde lang behandelt. Der 19-Jährige konnte aber danach gestützt auf zwei Sanitäter das Spielfeld verlassen und kam ins Uniklinikum Kiel. Nach Absprache mit den Trainern entschieden sich die Verantwortlichen für die Fortsetzung des Turniers. Die bedeutungslose Partie Flensburg - Eichede war beim Stand von 3:0 für 08 abgebrochen worden, das geplante Rahmenprogramm vor den Halbfinal-Partien fiel aus.

Weitere Informationen Weiche Flensburg triumphiert 2016 im Masters Knapp 9.000 Fans, zahlreiche Tore - und ein Sieger: Beim SHFV-Hallen-Masters in Kiel hat Weiche Flensburg das Finale gewonnen. Ergebnisse, Fotos und Videos zum Nachlesen gibt's hier im Liveblog. (17.01.2016) mehr "Fotobomber"-Rätsel gelöst: "Das war eine Wette" Zwei Zuschauer hatten sich beim Fußball-Hallenmasters in Kiel auf die Siegerfotos vom TuS Hartenholm gemogelt. NDR.de hat sie ausfindig gemacht - und im Interview eine irre Geschichte gehört. (16.01.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 14.01.2017 | 17:10 Uhr