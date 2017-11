Stand: 06.11.2017 12:29 Uhr

Hallenmasters-Teilnehmerfeld ist komplett

Das Fußball-Hallenmasters in Kiel wirft seine Schatten voraus: Mit den jüngsten Ergebnissen aus der Oberliga Schleswig-Holstein stehen die Teilnehmer des Spektakels fest, das in jedem Jahr rund 10.000 Zuschauer in die Kieler Arena lockt. Als letzte Teams qualifizierten sich die Fünftligisten TSB Flensburg, VfR Neumünster und SV Todesfelde für das Turnier am 6. Januar. Vor allem in Todesfelde war die Freude riesig. Der Dorfverein ist nach 2011, 2013 und 2014 zum vierten Mal bei der Veranstaltung dabei, die für ausgelassene Stimmung und kuriose Geschichten steht.

Kein Hallenmasters-Neuling dabei

Unabhängig vom Saisonverlauf qualifiziert waren bereits im Vorfeld Zweitligist Holstein Kiel sowie die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, VfB Lübeck und Eutin 08. Der NTSV Strand 08 musste durch seine starken Leistungen in der Oberliga auch nicht bis zum vergangenen Wochenende warten, um in den Vorfreude-Modus auf das Hallenspektakel zu schalten. Die Ostholsteiner belegen derzeit Rang zwei in der Oberliga. Einen Hallenmasters-Neuling gibt es in diesem Jahr nicht.

Meiste Punkte pro Spiel entscheiden

Um für mehr Gerechtigkeit bei der Qualifikation zu sorgen, hatte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) ein relatives Ranking herangezogen. So qualifizierten sich die Mannschaften mit den meisten Punkten pro Spiel. Die Tabelle in der Oberliga ist durch viele Spielausfälle verzerrt. Ohnehin nicht qualifiziert sind die Teams auf den Plätzen eins und drei - belegt von Holstein Kiel II und SC Weiche Flensburg 08 II. Zweite Mannschaften dürfen nicht am Hallenmasters teilnehmen.

Auslosung steigt am 21. November

Der Vorverkauf für das Turnier läuft bereits. Erfahrungsgemäß sorgen vor allem die Fans der Oberliga-Außenseiter für viel Stimmung in der Kieler Arena. Die Auslosung der zwei Gruppen steigt am 21. November im Uwe Seeler Fußball Park in Malente (Kreis Ostholstein). Die vier höherklassigen Mannschaften werden gesetzt. Als Titelverteidiger geht der SC Weiche Flensburg 08 ins Rennen. Der Regionalligist könnte den Titel zum dritten Mal in Folge holen.

Im vergangenen Jahr hatte ein Unfall von Flensburg-08-Spieler Brian Jungjohann das Ende des Turniers überschattet. Er erholte sich im Krankenhaus jedoch schnell.

