Stand: 14.01.2017 10:00 Uhr

Hallenmasters: Es soll sofort zur Sache gehen

Nimmt Rekordsieger Holstein Kiel den Siegerpokal nach drei Jahren mal wieder mit ins heimische "Storchennest"? Kann einem Außenseiter aus der Schleswig-Holstein-Liga ähnliches gelingen wie dem TuS Hartenholm 2015? Spielen die Torhüter und die Pfosten wieder so eine entscheidende Rolle wie im Vorjahr? Welche Auswirkungen haben die neuen Regeln? Das 19. Fußball-Hallenmasters, das heute Abend vor knapp 9.000 Zuschauern in der Kieler Arena steigt, sorgt bereits im Vorfeld für Spannung - auch aufgrund der Gruppenkonstellation. Schon in der Vorrunde gibt es beispielsweise den Klassiker zwischen dem VfB Lübeck und Holstein Kiel oder das Stadtduell zwischen dem ETSV Weiche und Flensburg 08, die in diesem Jahr fusionieren wollen.

Hallenmasters: Teilnehmer, Sieger, Emotionen



























Die acht besten Mannschaften Schleswig-Holsteins

Titelverteidiger Weiche trifft in seiner Gruppe außerdem auf Regionalliga-Konkurrent SV Eichede sowie Schleswig-Holstein-Liga-Spitzenreiter Eutin 08. In der zweiten Gruppe bekommen es Kiel und Lübeck außerdem mit den beiden Schleswig-Holstein-Ligisten TSV Schilksee und VfR Neumünster zu tun. Für das Spektakel in der Kieler Arena hatten sich neben Drittligist Holstein und den Regionalligisten die vier nach der Hinrunde bestplatzierten Mannschaften aus der Schleswig-Holstein-Liga qualifiziert.

TuS Hartenholm sorgte 2015 für viele Geschichten

Die bisherigen Sieger 2016: ETSV Weiche Flensburg

2015: TuS Hartenholm

2014: ETSV Weiche Flensburg

2013: Holstein Kiel

2012: Holstein Kiel

2011: VfB Lübeck

2010: Holstein Kiel

2009: Holstein Kiel

2008: Holstein Kiel

2007: SV Henstedt Rhen

2006: Holstein Kiel

2005: Itzehoer SV

2004: Flensburg 08

2003: VfR Neumünster

2002: VfR Neumünster

2001: VfR Neumünster

2000: VfB Lübeck

1999: VfB Lübeck

Vor zwei Jahren spielte sich der TuS Hartenholm aus der Rolle des Außenseiters heraus in einen Rausch und bis zum Titel - ungeladene Gäste bei der Siegerzeremonie und fast endlose Feierlichkeiten inklusive. Im vergangenen Jahr holte sich der ETSV Weiche den Pokal durch einen verwandelten Schuss von Torwart Florian Kirschke im Neunmeterschießen. Holstein Kiel wurde auf dem Weg zum siebten Titel gestoppt, weil Torwart Niklas Jakusch im Halbfinale einen Neunmeter an den Pfosten setzte.

Keine vergleichbare Veranstaltung in Deutschland

Dass vor allem die mitgereisten Fans der Schleswig-Holstein-Ligisten die Stimmung prägen werden, gilt als sicher. Während Spiele in der fünften Liga nicht selten vor wenigen hundert Zuschauern stattfinden, ist das Hallenmasters vergleichsweise ein Magnet. In ganz Deutschland gibt es keine vergleichbare Veranstaltung in dieser Größenordnung.

Kein Ballgeschiebe: SHFV setzt neue Regeln ein

Für mehr Action auf dem Spielfeld sollen neue Regeln sorgen. In Anlehnung an die Futsal-Regeln darf ein Torwart in der Angriffsphase seines Teams nach dem Abwurf nicht mehr angespielt werden - ansonsten gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Taktisches Ballgeschiebe wie im Vorjahr will der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) damit verhindern.

Weitere Informationen Weiche Flensburg triumphiert im Masters-Finale Knapp 9.000 Fans, zahlreiche Tore - und ein Sieger: Beim SHFV-Hallen-Masters in Kiel hat Weiche Flensburg das Finale gewonnen. Ergebnisse, Fotos und Videos zum Nachlesen gibt's hier im Liveblog. (17.01.2016) mehr "Fotobomber"-Rätsel gelöst: "Das war eine Wette" Zwei Zuschauer hatten sich beim Fußball-Hallenmasters in Kiel auf die Siegerfotos vom TuS Hartenholm gemogelt. NDR.de hat sie ausfindig gemacht - und im Interview eine irre Geschichte gehört. (16.01.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 14.01.2017 | 17:10 Uhr