Hakan Bicici: Das Unmögliche möglich machen von Bettina Lenner, NDR.de und Jan Neumann, NDR Fernsehen

Bei Hannover 96 war er einst Publikumsliebling, eine Zaubermaus auf dem Platz und eine Frohnatur daneben: Hakan Bicici. 118 Spiele bestritt der lebenslustige Türke Anfang der 1990er-Jahre für die "Roten", blieb dem Fußballsport nach seinem Karriereende in der Traditionsmannschaft verbunden. Doch am 26. November 2012 änderte sich sein Leben dramatisch: Der ehemalige Mittelfeldspieler verunglückte bei einem Autounfall schwer, seither liegt er im Wachkoma.

Zärtlich streicht Fatma Bicici ihrem Sohn über die Haare, küsst seine Hand. Die ganze Familie kümmert sich um den heute 46-Jährigen, allen voran die Mutter. Sie steht nachts alle drei Stunden auf, wendet ihn im Bett, damit er sich nicht wund liegt. Seit rund viereinhalb Jahren befindet sich der ehemalige Fußball-Profi im Wachkoma. Bei einem Autounfall in der Türkei wurde er als Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert, erlitt schwerste Hirnverletzungen, die zu einem Zustand der reaktionslosen Wachheit führten. Der 46-Jährige ist auf einen Multifunktionsrollstuhl mit Kopfstütze angewiesen, wird über eine Sonde ernährt. Weil er nicht schlucken kann, wäre die Erstickungsgefahr zu groß.

Erfolg kommt in "Wellenform"

Viermal am Tag kommt der Pflegedienst in die Wohnung in Hannovers Stadtteil Bothfeld, dreimal in der Woche ist Bicici bei der Therapie. Um das Unmögliche möglich machen, dem einstigen Dribbelkünstler so viele Fortschritte zu ermöglichen, wie es eben geht. Der Erfolg käme in "Wellenform", berichtet seine Tante Hülya Häseler: "Mal geht es einen Schritt vor und zwei zurück - und dann wieder drei Schritte nach vorn." Doch er ist da. Hakan Bicici kann auf Nachfrage auf seine Ohren, seine Nase, seine Augen zeigen, hebt er den Zeigefinger, bedeutet das "Ja", das Heben des Mittelfingers ist ein "Nein". Hülya Häseler ist überzeugt, "dass Hakan seine Situation mitbekommt". Oft werde er dann traurig. Vor allem wenn er sich mitteilen wolle, das aber nicht könne.

"Wann wird er wieder wach?"

Es sind die kleinen Momente des Glücks, um die seine Familie kämpft; auch mithilfe der Gelder, die bei Benefizturnieren gesammelt werden - wie am vergangenen Sonnabend im niedersächsischen Langenhagen. 270 Fußballer nahmen teil, über 10.000 Euro kamen zusammen. Wichtiges Geld, um besondere Therapien, die über Standardleistungen wie Ergo- und Physiotherapien hinausgehen, finanzieren zu können. Wie 2015, als Bicici in der Türkei eine Delfin-Therapie absolvierte. Nun soll es vielleicht eine Wiederholung geben.

Die ersten fünf bis sechs Jahre nach dem Unfall seien besonders wichtig, haben die Ärzte der Familie erklärt. Bedeutet: Jeder Fortschritt im Bewegungsapparat macht Bicici das weitere Leben leichter. Was sich bis dahin nicht positiv verändert hat, bleibt jedoch irreparabel. "Du denkst immer, wann wird er wieder wach?", sagt Fatma Bicici und streichelt ihrem Sohn wieder den Kopf: "Die Ärzte geben keine Hoffnung, aber wir hoffen auf den lieben Gott."

