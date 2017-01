Stand: 03.01.2017 10:41 Uhr

HSV wirft Spahic raus

Um 8 Uhr morgens hat Trainer Markus Gisdol am Dienstag im Hamburger Volkspark die HSV-Profis zum ersten Training der Wintervorbereitung gebeten - ein erfahrener Mann fehlte dabei überraschend. Wie der Club via Twitter mitteilte, ist Emir Spahic freigestellt worden. Der Bosnier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, spielt in den Planungen Gisdols keine Rolle mehr: "Wir haben hier in den vergangenen Wochen einen Veränderungsprozess innerhalb des Kaders angeschoben. Dieser Prozess beinhaltet nun unter anderem, dass wir künftig ohne Emir Spahic planen und es demzufolge für das Beste halten, wenn die Wege von Verein und Spieler sich trennen", wird der HSV-Coach zitiert.

Immer wieder Negativ-Schlagzeilen

Ob auch die Disziplinlosigkeiten des 36-Jährigen eine Rolle beim Rauswurf spielten? Spahic war im Training mehrfach durch Handgreiflichkeiten in die Schlagzeilen geraten. Viele Mitspieler hatten vor ihm deutlich mehr als nur Respekt. Bei der brutalen Niederlagen-Serie zu Saisonbeginn wurde schon - halb im Spaß, halb im Ernst - spekuliert, wann Spahic die nächsten Ohrfeigen verteilt. Der Abwehrspieler war 2015 aus Leverkusen an die Elbe gewechselt, wo er 37 Bundesligaspiele absolvierte. Bei Bayer war er zuvor freigestellt worden, nachdem er einen Ordner verprügelt hatte.

Cléber-Transfer perfekt, Nachwuchs-Quartett bei den Profis

In Mergim Mavraj war am Montag zumindest ein erster Neuzugang beim Trainingsstart dabei - der Defensivakteur kam vom 1. FC Köln und erhält bei den Hanseaten die Rückennummer 3. Die trug bisher der Brasilianer Cléber, dessen Transfer zum FC Santos für geschätzte 2,5 Millionen Euro als perfekt vermeldet wurde. Zwei Innenverteidiger weg, erst einer neu verpflichtet - der HSV hat seine Transferaktivitäten für den Winter noch nicht abgeschlossen. "Wir werden aber keine permanenten Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir arbeiten an unterschiedlichen Konstellationen", erklärte der neue Clubchef Heribert Bruchhagen, der sich erstmals den Profis vorstellte.

Zudem setzt der HSV weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Die Abwehrspieler Oliver Oschkenat und Jonas Behounek sowie Vasilije Janjicic und Fiete Arp arbeiten die gesamte Wintervorbereitung mit den Profis. Sie reisen am Donnerstag auch mit ins Trainingslager nach Dubai.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.01.2017 | 10:25 Uhr