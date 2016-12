Stand: 27.12.2016 12:06 Uhr

HSV verpflichtet Innenverteidiger Mavraj

Der erste Winterzugang des Hamburger SV steht fest: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist hat den albanischen Nationalspieler Mergim Mavraj vom Ligarivalen 1. FC Köln verpflichtet. Das bestätigten beide Vereine am Dienstag. Der Innenverteidiger, der bereits am Freitag den Medizincheck in der Hansestadt absolviert hatte, unterzeichnete einen Vertrag bis 2019. Die Ablösesumme für den 30-Jährigen soll bei 1,8 Millionen Euro liegen, zuzüglich einer Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts mit den Hanseaten. Der EM-Teilnehmer gilt als Wunschspieler von HSV-Trainer Martin Gisdol.

"Es macht mich stolz, dass man mir zutraut, dieser Mannschaft weiterzuhelfen. Ich brenne darauf, ab Januar zum Team zu stoßen. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen, gemeinsam die sportlichen Herausforderungen zu meistern", sagte Mavraj, der am 3. Januar beim Trainingsauftakt dabei sein wird.

Schmadtke: "Ein echter Teamplayer"

Die "Geißböcke" hatten Mavraj keine Steine in den Weg gelegt, obwohl der Albaner in dieser Saison in allen 16 Bundesliga-Partien über die volle Distanz auf dem Rasen stand. "Für Mergim bietet sich beim HSV mit dem neuen Vertrag eine attraktive Perspektive. Wir haben mit ihm offen über seine Situation gesprochen, nachdem er uns über das HSV-Angebot informiert hatte", sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Mavraj sei ein zuverlässiger Profi und ein echter Teamplayer gewesen, der dem Erfolg der Mannschaft alles untergeordnet habe.

Bei der Euro Interesse anderer Clubs geweckt

Der HSV ist für Mavraj, der in der vergangenen Saison wegen eines Knorpelschadens und anderer Blessuren lediglich zwölf Erstliga-Spiele absolvierte, der fünfte Proficlub in Deutschland. Der in Hanau geborene Verteidiger stand vor seinem Engagement in Köln bei Darmstadt 98, dem VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag. Für die albanische Nationalmannschaft kam der 30-Jährige bis dato 29 Mal zum Einsatz. Bei der UEFA Euro im vergangenen Sommer in Frankreich absolvierte Mavraj alle drei Vorrundenpartien und weckte so das Interesse anderer Clubs.

