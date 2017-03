Stand: 21.03.2017 10:50 Uhr

HSV stellt Anzeige gegen Ex-Vorstand Hilke

Die HSV Fußball AG und ihr früheres Vorstandsmitglied Joachim Hilke sehen sich wohl vor Gericht wieder. Der Fußball-Bundesligist hat Strafanzeige gegen seinen im vergangenen Dezember zurückgetretenen Marketingchef gestellt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wird nun Ermittlungen gegen den 49 Jahre alten Manager aufnehmen. Hilke steht im Verdacht, seit Jahren an der Agentur Match IQ beteiligt zu sein, mit der er im Namen des HSV Verträge abschloss. Das Hamburger Unternehmen organisierte für den Erstligisten Trainingslager und Testspiele. Sowohl den Kontrakt mit Match IQ als auch das noch bis 30. Juni datierte Arbeitspapier mit Hilke hatte der Bundesligist in der vergangenen Woche fristlos gekündigt - ohne Angabe näherer Gründe.

Weitere Informationen mit Video HSV: Schwere Vorwürfe gegen Ex-Vorstand Hilke Der HSV prüft offenbar Schritte gegen seinen Ex-Vorstand Joachim Hilke. Gerüchteweise soll der Manager an einer Agentur beteiligt sein, mit der er im Namen des Clubs einen Vertrag abschloss. mehr

Medien: HSV erhält "konkrete Hinweise"

Nun bestätigte ein Clubsprecher, dass es ein juristisches Nachspiel in der Causa Hilke geben wird. Interne Revisionsergebnisse der HSV Fußball AG hätten eine strafrechtliche Relevanz ergeben, hieß es. Nach übereinstimmenden Medienberichten gab es bereits seit geraumer Zeit Gerüchte über Verstrickungen Hilkes mit der Agentur, die in Nicholas MacGowan von einem weiteren früheren HSV-Mitarbeiter geleitet wird. Wie die "Bild" am Montag berichtete, habe der Bundesligist nun "konkrete Hinweise von außen" erhalten, die den Aufsichtsrat dazu veranlasst hätten, Anzeige gegen den Ex-Marketingchef zu erstatten. Dies sei nicht gleichbedeutend mit einer Verurteilung des 49-Jährigen, hieß es aus dem Gremium. Aber eine Untersuchung des Falls sei notwendig.

Ex-Vorstand bestreitet Vorwürfe

Hilke, der eigentlich am 1. April seine Arbeit als Geschäftsführer der Match IQ aufnehmen wollte, äußerte sich zur Strafanzeige gegen ihn bis dato nicht. In der vergangenen Woche hatte der Manager alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Er habe immer zum Wohle des HSV gehandelt und sei nicht an der Agentur beteiligt, teilte er mit. Seine Pläne, bei Match IQ einzusteigen, legte er allerdings zunächst auf Eis.

HSV: Vom Spitzenclub zum Kellerkind









































































Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 17.03.2017 | 18:00 Uhr