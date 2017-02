Stand: 10.02.2017 09:36 Uhr

HSV in Leipzig: "Auswärtstrend" oder Erkältung?

Der Hamburger SV hat sich eine passable Heimstärke zugelegt. In der Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol dreimal hintereinander - Augsburg (1:0), Schalke (2:1), Leverkusen (1:0). Auch jüngst im Pokal jubelte der HSV (2:0 gegen Köln) und zog ins Viertelfinale ein. Aber taugt dieser Aufwärtstrend dazu, ein "Auswärtstrend" zu werden? "Wir sind mit gutem Rückenwind ausgestattet. Wir fahren da mit der Überzeugung hin, durchaus etwas mitzunehmen", sagte Gisdol vor der Partie bei Champions-League-Anwärter RB Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Die in fremden Stadien geholten Punkte kann man bislang genau an einer Hand abzählen. Den einzigen Dreier holte der Tabellen-16. Anfang Dezember beim 2:0 in Darmstadt.

Gisdol: "Leipzigs Tempo ist beeindruckend" 10.02.2017 10:43 Uhr Der bisher auswärtsschwache HSV muss in der Bundesliga bei Topteam RB Leipzig antreten. Trainer Markus Gisdol geht die Aufgabe forsch an und will nicht mit leeren Händen heimfahren.







Gisdol warnt vor "Erkältungsgefahr"

Der HSV-Trainer stellte aber nicht nur das eigene Selbstbewusstein zur Schau, sondern machte dem Gegner jede Menge Komplimente. Gisdol lobte vor allem die "Hochgeschwindigkeit", mit der der Aufsteiger seinen Fußball zelebriere. "Da gibt es keinen Spieler, der nur durchschnittlich schnell ist. Da kannst Du Dich ganz schnell erkälten, wenn die Spieler so schnell an dir vorbeirennen", sagte der 47-Jährige. "Sie haben dort eine tolle Mannschaft aufgebaut. Dort zu bestehen, ist eine große Hürde. Es haben noch nicht viele Mannschaften geschafft, dort etwas mitzunehmen." Stimmt - die Leipziger stellen die beste Heimmannschaft der Liga (acht Siege in neun Spielen) und sind in der WM-Arena noch ohne Niederlage.

"Papa" trifft erneut auf Ex-Club

Der HSV-Coach hat den Gegner analysiert, die Spielweise seziert: "Sie pressen gar nicht so weit vorne, sondern locken dich im Mittelfeld in ihre Fallen." Gut, dass die Hamburger einen neuen Spieler im Team haben, der die "Fallensteller" von RB bestens kennt. Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos war seit Sommer von Leverkusen an die Sachsen ausgeliehen, stand dort aber nur 26 Minuten auf dem Platz. "Wenn ich gegen RB treffe, werde ich noch mehr jubeln", sagte der Grieche in der "Sport Bild" in Anspielung auf seinen ausgiebigen Torjubel gegen Leverkusen, wo er noch bis 2020 unter Vertrag steht. "Ich musste auf meine Chance warten, aber sie ist nie gekommen. Ich war immer sauer. Jeder Spieler will spielen. Ich wollte nicht in Leipzig bleiben", so der 24-Jährige.

Im DFB-Pokal musste der emotionale Papadopolulos lange Zeit auf der Bank schmoren, in Leipzig allerdings wird ihn HSV-Trainer Gisdol wohl wieder von der Leine lassen: "Wir kanalisieren ihn richtig und es ist gut, dass wir ihn haben. Wenn er spielen sollte, wird er sich schon fokussieren können auf das, was ihn stark macht." Und womöglich trägt Papadopoulos dazu bei, dass der HSV auch auswärts endlich erfolgreich ist.

