HSV demonstriert in Dubai Lockerheit von Mats Nickelsen, NDR Hörfunk

Der Anblick in den Katakomben des Al-Maktoum-Stadions in Dubai war außergewöhnlich - jubelnde, lachende HSV-Spieler mit einem riesigen Silberpokal in der Hand. Natürlich wussten die Spieler, dass die Show vorher nicht ganz zum sportlichen Anlass passte. Bei Konfettiregen und orientalischer Musik bekam der HSV den "Challenge Cup" übergeben. Dafür reichte ein 5:0-Sieg gegen den Tabellensechsten der arabischen Golfliga, Al-Nasr. Dass dieser Cup auf dem offiziellen Plakat mit dem offensichtlichen im Internet generiertem Wortkunstwerk "Herausforderungenspokal" übersetzt wurde, sagt dann doch einiges über die Wertigkeit der Trophäe aus.

Erfolge vor der Winterpause sorgen für Optimismus

Andererseits hätte sich der HSV in einem solchen Test auch blamieren können - hat das Team aber eben nicht. Nach den ersten Tagen in Dubai überwiegen die positiven Erkenntnisse. "Mich hat überrascht, wie gelöst die Stimmung in der Mannschaft ist", sagte der neue Sportchef Jens Todt im NDR Interview. Die Hamburger haben das Gefühl der guten Ergebnisse vor der Winterpause mit ins neue Jahr genommen. Auch Trainer Markus Gisdol wirkt in den Tagen von Dubai entspannt und nimmt sich immer wieder Zeit für einen lockeren Plausch mit den mitgereisten Reportern.

Perfekte Bedingungen in Dubai

Die Bedingungen in Dubai sind ideal. Das luxuriöse HSV-Teamhotel "Meydan" sieht aus wie ein Ufo, das in der Wüste gelandet ist. Hinten raus geht der Blick auf die angrenzende Pferderennbahn, nach vorn gibt es den Blick auf die Skyline Dubais. Die Qualität des Trainingsplatzes ist besser als die einiger Golfplätze in Deutschland. Wenn es an den Trainingsbedingungen überhaupt etwas zu kritisieren gibt, dann vielleicht nur, dass der Weg zum Hotel relativ weit und nur mit dem Bus zu schaffen ist. Wer individuell trainiert und mit seine Programm beendet hat, muss immer auf die anderen warten.

Suche nach neuen Abwehrspielern

Auf dem Platz lässt Trainer Gisdol seine Spieler immer wieder Torabschlüsse üben und auf engem Raum nach spielerischen Lösungen suchen. Der zehntägige Ausfall von Defensivmann Gideon Jung ist bisher die einzige wirklich schlechte Nachricht der ersten Tage. "Wir haben kaum Verletzte. Da hat es auch schon ganz andere Trainingslager gegeben", so Todt. Der neue Sportchef ist seit seiner Ankunft ununterbrochen dabei, nach Verstärkungen für die Rückrunde Ausschau zu halten. Dass der HSV noch Spieler für die Defensive (und vor allem für die Innenverteidigung) holen wird, ist kein Geheimnis. "Wir haben ein paar Bälle in der Luft, aber noch gibt es keinen Abschluss", so Todt. Namen kursieren natürlich einige, immer wieder der des Noch-Dortmunders Neven Subotic.

"Es bleibt bis zum Ende eng"

Trotz der insgesamt gelösten Stimmung macht sich beim HSV aber niemand Illusionen. Die insgesamt schwache Hinrunde ist eine schwere Last und dann sind da noch die direkten Konkurrenten wie Wolfsburg oder Gladbach, die bisher deutlich unter den eigenen Möglichkeiten gespielt haben und ebenfalls neue Hoffnung geschöpft haben. "Es bleibt bis zum Ende eng. Ganz sicher", hatte Trainer Gisdol schon am Tag des Abfluges nach Dubai gesagt. Es ist davon auszugehen, dass er mit dieser Prognose Recht behalten wird.

