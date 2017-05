Stand: 29.05.2017 12:44 Uhr

HSV bestraft Stadion-Schwänzer

Als der Hamburger SV am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg den Klassenerhalt sicherstellte, vermeldeten die Hanseaten offiziell ein mit 57.000 Zuschauern ausverkauftes Volksparkstadion. Tatsächlich waren aber knapp 1.000 Fans weniger in der Arena: 950 von 26.000 Dauerkartenbesitzern verpassten die Partie, in der es für den Club um die sportliche Existenz ging. Es war nicht das erste Mal, dass Anhänger ihre Tickets ungenutzt ließen - der HSV greift deshalb durch und hat als erste Konsequenz laut "Hamburger Abendblatt" etwa 600 Dauerkartenbesitzern das Vorkaufsrecht für die kommende Saison entzogen.

"Deutlich weniger als zwölf Mal im Stadion"

Weitere Informationen HSV-Fans damals und heute Die Fangemeinschaft des HSV hat eine ebenso bewegte Geschichte wie der Verein selbst. Und auch die Anhänger fingen klein an. mehr

Bereits vor dieser Saison hatte der Club eine Mindestbesuchspflicht eingeführt: "Anhand der Auswertung der vergangenen Spielzeiten ist uns aufgefallen, dass es häufiger dazu kommt, dass Dauerkarten von ihren Besitzern leider wenig oder sogar gar nicht genutzt werden", begründete der HSV damals den Schritt. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem "Ständigen Arbeitskreis Fandialog" und dem Supporters Club vereinbart. HSV-Ticketing-Leiter Kai Voerste erklärte, dass man in dieser Saison das Thema "sehr kulant" angegangen sei: Bei Härtefällen gebe es Einzelfallprüfungen. Die betroffenen 600 Fans seien aber "deutlich weniger" als zwölf Mal im Volksparkstadion gewesen. Und das, obwohl die Jahreskarte an Freunde oder Bekannte weitergegeben werden kann. Zugleich erklärte Voerste, dass etwa 1.500 Vereinsmitglieder derzeit darauf warten, eine Dauerkarte (225,70 Euro) zu ergattern.

In der Bundesliga stehen die Hamburger mit diesen Sorgen nicht alleine da. Regeln für Dauerkartenbesitzer gibt es auch bei Bayern München und beim VfL Wolfsburg. Beim Rekordmeister müssen mindestens zehn Partien besucht werden. In Wolfsburg wird bereits der Versuch, die Karte für ein Einzelspiel über die offizielle Tickettauschbörse zu verkaufen, als Stadionbesuch gewertet. Alle weiteren 15 Bundesligisten überlassen die Entscheidung ihren Fans, wie viele Spiele sie besuchen wollen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.05.2017 | 12:25 Uhr