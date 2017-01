Stand: 24.01.2017 11:37 Uhr

HSV: Spahic klagt gegen Suspendierung

Die Personalie Emir Spahic sorgt weiter für Unruhe beim Fußball-Bundesligisten HSV. Der Bosnier reichte am Dienstag beim Arbeitsgericht Hamburg Klage gegen seine Suspendierung ein und fordert eine Weiterbeschäftigung im Profi-Team und die Teilnahmeberechtigung am Mannschaftstraining. HSV-Trainer Markus Gisdol hatte Spahic Anfang des Jahres vom Training freigestellt und erklärt, dass der Abwehrspieler trotz laufenden Vertrages bis zum Saisonende keine Rolle mehr bei den Hamburgern spiele.

Als Termin für eine mündliche Verhandlung vor Gericht wurde der 31. Januar (14 Uhr) festgelegt. Geladen ist neben Spahic auch HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen.

Unter Gisdol kein Stammspieler mehr

Spahic war 2015 nach Hamburg gewechselt, nachdem er zuvor bei Bayer Leverkusen nach einer Prügelei mit einem Ordner entlassen worden war. Unter Coach Bruno Labbadia gehörte der Innenverteidiger fast immer zur Startelf. Bei Gisdol war er jedoch nicht mehr erste Wahl. Zudem war der 36-Jährige auch beim HSV immer wieder durch Disziplinlosigkeiten auffällig geworden. So gab es mehrere Vorfälle mit eigenen Mitspielern. "Wir haben hier in den vergangenen Wochen einen Veränderungsprozess innerhalb des Kaders angeschoben. Dieser Prozess beinhaltet nun unter anderem, dass wir künftig ohne Emir Spahic planen und es demzufolge für das Beste halten, wenn die Wege von Verein und Spieler sich trennen", hatte Gisdol am 3. Januar die Suspendierung Spahics begründet. In Mergim Mavraj (vom 1. FC Köln) und Kyriakos Papadopoulos (RB Leipzig) wurden zwei neue Innenverteidiger geholt. Beide standen beim 0:1 des HSV in Wolfsburg erstmals für die Hamburger auf dem Platz.

