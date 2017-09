Stand: 05.09.2017 14:40 Uhr

HSV: Peters fordert Emanzipation von Kühne

In der abgelaufenen Transferperiode trat die Abhängigkeit von Klaus-Michael Kühne wieder deutlich zu Tage. Erst als der Investor grünes Licht gegeben hatte, konnte der Hamburger SV seinen Königstransfer André Hahn stemmen. Andere Transfers scheiterten auch, weil Kühne kein weiteres Geld geben wollte. Und so überrascht es nicht, dass Aufsichtsratschef Andreas Peters seine Ankündigung, dass er zum Jahresende von seinem Amt zurücktreten werde, mit deutlichen Worten verband: "Wir sollten die Bemühungen um einen strategischen Partner wieder intensivieren. Im gemeinsamen Interesse sollten wir daran arbeiten, dass ein Engagement von Herrn Kühne wieder eher eine Ausnahme als die Regel wird."

Peters' Rücktritt hat damit freilich nichts zu tun. Ende des Jahres endet die Amtszeit des amtierenden Gremiums - und das Vereinspräsidium sowie dessen Beirat entscheiden über die künftige Besetzung. "Ich stehe dann absprachegemäß nicht mehr zur Verfügung." Der Rechtsanwalt war nach dem Rücktritt von Karl Gernandt, der als "normales" Mitglied im Aufsichtsrat verblieb, im Winter als Vorsitzender eingesprungen. Nun stellt sich die Frage, ob Kühnes Vertrauter überhaupt im Gremium verbleibt. Nach Informationen von NDR 90,3 hat es zuletzt immer mehr Widerstand gegen Kühnes Finanzspritzen und dessen öffentliche Kritik an der HSV-Führung gegeben.

Lob von Bruchhagen für den Aufsichtsrat

Zuletzt hatte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen, der seinen Posten ebenfalls in der Winterpause übernommen hatte, in der "Bild" die Arbeit des Aufsichtsrates gelobt. Unter der Führung von Peters sei wie versprochen Ruhe eingekehrt. In den vergangenen Jahren hatte sich das Gremium, das eigentlich lediglich zur Kontrolle der Arbeit des Vorstandes dient, immer wieder selbst durch Indiskretionen in Misskredit gebracht.

"... sonst muss der Gürtel enger geschnallt werden"

Obwohl sich der Club schon vor einiger Zeit auf die Fahnen geschrieben hatte, sich in Sachen Investoren breiter aufzustellen, hängt er an Kühnes Tropf. Dafür, dass er "als Investor und Geldgeber für Spielertransfers regelmäßig zur Verfügung stand, gebührt ihm größter Dank. Er war mehr als einmal der sprichwörtliche Retter in der Not", lobte Peters, der allerdings den "selbstverständlichen Blick" Richtung Investor, wenn es um Finanzbedarf ging, umso mehr kritisierte. "Als Verantwortliche sind wir aufgefordert, zum einen wieder vermehrt eigenen finanziellen Spielraum zu generieren und zum anderen Alternativen zu entwickeln." Gelinge dies nicht, müsse schlicht "der Gürtel enger geschnallt werden".

