HSV-Neuzugang Walace: Ein teures Wagnis

Sein Wort hat Gewicht: Zé Roberto, einer der erfolgreichsten Brasilianer der Bundesliga-Geschichte, traut HSV-Neuzugang Walace eine große Zukunft zu. Der 21-Jährige lerne sehr schnell. Er sei ein "intelligenter Sechser, der sich taktisch sehr clever verhält", lobte der 42 Jahre alte ehemalige HSV-Profi seinen Landsmann im "Hamburger Abendblatt". Aber: Wie steil muss die Lernkurve des Neuzugangs sein, um dem Bundesliga-Dino im Abstiegskampf entscheidend zu helfen? Selbst Sportchef Jens Todt gab zu, dass der Sohn eines Arztes keine Soforthilfe ist: "Wir wollen ihm die Eingewöhnung so leicht wie möglich machen, dürfen aber gerade zu Beginn seiner Zeit in Deutschland nicht zu viel von ihm erwarten. Wir werden ihn fair behandeln und ihm eine Anpassungszeit zugestehen."

Kein Einsatz am Freitag gegen Leverkusen

Trainer Markus Gisdol hat einen Walace-Einsatz am Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) bereits ausgeschlossen. Es wird also vorerst bei den Trainingseindrücken bleiben, die der Brasilianer in seinen ersten Tagen anbietet. Bei seiner Premieren-Einheit am Dienstag hatte sich der sonnenverwöhnte Südamerikaner dick eingepackt und Mütze und Handschuhe angezogen. "Es ist schon sehr kalt hier und ich sehe zum ersten Mal Schnee", sagte Walace nach dem 30-Grad-Temperatursturz im Vergleich zu seiner Heimat. Und auch wenn er am kommenden Bundesliga-Spieltag zuschauen muss, will der Olympiasieger von Rio sofort angreifen. "Ich hoffe, dass ich dem Club in der momentan schweren Situation helfen kann. Ich weiß, der HSV hat noch nie in der Zweiten Liga gespielt. Ich will helfen, dass das auch so bleibt", sagte Walace mit Hilfe seines Dolmetschers. Unterstützen soll den defensiven Mittelfeldakteur auch ein Mitspieler: Linksverteidiger Douglas Santos, mit dem der neue HSVer zusammen olympisches Gold gewann: "Es freut mich, dass wir hier zusammen in einer Mannschaft spielen", so Walace, der ins Hotel gezogen ist. Die Suche nach einer Wohnung läuft, demnächst sollen seine Frau und sein einjähriger Sohn nachkommen.

Die zehn teuersten Transfers des HSV



















Zehn Millionen Euro teures Experiment

Der finanziell klamme HSV hat für den 1,88 Meter großen Schlaks knapp zehn Millionen Euro bezahlt. Sehr viel Geld für einen Spieler, der im erbitterten Rennen um den Klassenerhalt keine sofortige Verstärkung ist. Der neue Hoffnungsträger wurde in der Jugend von Grêmio Porto Alegre ausgebildet und spielte im Jahr 2014 das erste Mal für das Profi-Team des Clubs. 70 Spiele absolvierte Walace in Brasiliens erster Liga. Sein größter Erfolg im Verein war der Gewinn des Pokals. Nicht nur wettertechnisch, sondern auch sportlich kennt er also den Platz an der Sonne. Den hat er nun verlassen. "Walace ist eine Super-Verstärkung", sagte Zé Roberto, der ihm zutraut, die HSV-Probleme nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zu lösen. Aber: Auch das Gegenteil könne eintreten. "Dann erledigen die HSV-Probleme Walace."

