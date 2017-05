Stand: 07.05.2017 06:32 Uhr

HSV: Mit neuer Kraft und Heimstärke gegen Mainz

Mainz, Schalke und der VfL Wolfsburg - drei Spiele hat der Hamburger SV noch, um das unrühmliche Relegations-Triple nach 2014 und 2015 oder gar den direkten Abstieg zu verhindern. "Es steht Spitz auf Knopf. Wir müssen uns in diesem Existenzkampf behaupten", sagte HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen bei seiner Stippvisite im Kurztrainingslager in Rotenburg an der Wümme, das am Sonnabend endete. 90 Kilometer von zu Hause entfernt wollten die Hanseaten in der niedersächsischen Provinz die Kräfte bündeln, einen klaren Kopf kriegen. Ob das nach drei Niederlagen in Folge gelungen ist, wird sich heute (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) im nächsten Abstiegskrimi gegen Mainz 05 zeigen. Beide Teams haben 33 Punkte. Die Rheinhessen stehen ob der besseren Tordifferenz allerdings auf Tabellenplatz 15, der HSV auf Relegationsrang 16. Das heißt für Hamburg: Nur ein Sieg hilft weiter, zumal Wolfsburg am Sonnabend beim 2:0-Erfolg in Frankfurt im Abstiegskampf vorlegte.

HSV: Konzentration auf Mainz in Rotenburg







"Den Geist beschwören, der uns ausgezeichnet hat"

"Es geht darum, dass wir noch einmal extrem zusammenrücken wollen, den Geist zu beschwören, der uns ausgezeichnet hat", sagte Trainer Markus Gisdol am Freitag zu der Maßnahme, die in der Hansestadt fast schon zur Tradition gehört. Tatsächlich wähnten sich die Hamburger durch einen Leistungsaufschwung nach der Winterpause bereits auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt. Viel Kampf und Laufbereitschaft warf die Gisdol-Elf in die Waagschale, kletterte zwischenzeitlich auf Rang 13. Das alles scheint seit dem verlorenen Nordderby in Bremen am Ostersonntag wie weggeblasen. "Wir haben es leider nicht geschafft, konstant gute Leistungen zu bringen", sagte Gisdol und umschrieb damit äußerst wohlwollend die schwachen Darbietungen seiner Mannschaft vor allem gegen Darmstadt und zuletzt in Augsburg.

Torwart Mathenia wieder einsatzbereit

Beim FCA war bezeichnenderweise Torwart Tom Mickel der beste Hamburger gewesen, obwohl der dritte Keeper viermal hinter sich greifen musste. Für das Spiel gegen Mainz wird Gisdol allerdings wieder auf die Nummer zwei zurückgreifen können. Christian Mathenia hat seine Knieprellung auskuriert und konnte in Rotenburg wieder mit dem Team trainieren. René Adler ist nach seinem Rippenbruch noch nicht wieder einsatzbereit. Auch alle anderen Spieler, die das Kurztrainingslager mit angetreten hatten, sind fit. Kyriakos Papadopoulos' früher Abbruch der Einheit am Donnerstag war lediglich einer Belastungssteuerung geschuldet. Lewis Holtby bekam am Freitag einen Schlag auf die Wade, musste behandelt werden, wird aber zur Verfügung stehen.

Gisdol: "Besondere Leistung ist nötig"

Gisdol setzt auch auf die Heimstärke im Volkspark vor etwa 51.000 Zuschauern: "Wir werden alles mobilisieren. In dieser Situation ist eine besondere Leistung nötig, es ist auch eine Riesenchance, solche Momente zu meistern." Ein offener Brief der HSV Supporters, die sich hinter den Tabellen-16. stellen und zur Unterstützung aufrufen, kam bei dem Coach und der Mannschaft gut an. "Der erste Schritt muss immer vom Team kommen, du kannst nicht erwarten, dass es immer von außen kommt", erklärte der 47-Jährige. Dass die HSV-Profis "kopfmüde" sein könnten, wie Sportchef Jens Todt nach der Pleite in Augsburg vermutet hatte, ließ Bruchhagen nicht gelten: "Als Profi muss man in der Lage sein, 34 Mal voll konzentriert ein Spiel angehen zu können. Da darf man nicht mit diesem Argument kommen, da muss ein Profi auch Profi sein."

