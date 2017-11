Stand: 05.11.2017 14:26 Uhr

HSV-Kommentar: Gut, dass Gisdol bleibt von Britta Kehrhahn, NDR 90,3

HSV-Trainer Markus Gidsol stand vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart in der Kritik. Doch dann kam der 3:1-Heimsieg am Sonnabend und es war auch ein Erfolg von Gisdol. NDR 90,3 Sportredakteurin Britta Kehrhahn kommentiert.

Nun also keine Pressekonferenz in den nächsten Tagen mit einem neuen Trainer, mit Sprüchen, die wir in Hamburg inzwischen mantramäßig mitbeten können: Dass der HSV "ein Brett" sei, "ein Traditionsmonster" und man jetzt einfach nur mal "den Bock umstoßen" müsse. Nichts damit - Trainer Markus Gisdol wird bleiben. Gut so. Und ich schwöre es: Auch im Falle einer Niederlage hätte ich genau das gesagt.

Alle haben Fehler gemacht

Alle haben in der Vergangenheit Fehler gemacht: Trainer, Sportchef, Vorstand. Sie haben zu viel Geld für zu wenig Leistung ausgegeben. Aber sie alle haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sie Fehler und eine katastrophale Niederlagen-Bilanz ohne äußere Panikattacken aushalten und auch ansatzweise korrigieren können.

HSV Kommentar: Alle haben Fehler gemacht NDR 90,3 - Sportplatz - 05.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Kehrhahn, Britta Beim Hamburger SV hat Trainer Markus Gisdol seine Fehler rechtzeitig korrigiert. Nach dem Erfolg gegen Stuttgart wird er bleiben. Gut so, kommentiert NDR 90,3 Sportredakteurin Britta Kehrhahn.







3,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ito und Arp brachten Mut und Unbeschwertheit

Markus Gisdol hat das getan, gerade noch rechtzeitig: Raus aus der Startelf mit Spielern, die eine ebenso schlechte Körpersprache wie Form haben, die auf Reize von außen nicht mehr reagieren. Rein mit zwei jungen Spielern wie Ito und Arp, die genau das mitbringen, was dem HSV wochenlang gefehlt hat: Mut, Unbeschwertheit, Kreativität und vor allem Eigeninitiative.

Guter Mix aus Jung und Alt

Da blühten und drehten auch einige der etablierten Spieler wie Diekmeier und Hunt richtig auf. Ein guter Mix von Jung und Alt. Nicht ganz so gut die Aussage von Diekmeier nach dem Spiel: "Man hat gesehen, dass wir heute wollten." Merkwürdig: Will ein echter Sportler nicht immer?

Jann-Fiete Arp - mehr Hamburg geht nicht

Auf den schönen Moment vom Sonnabend zumindest kommen ab Montag anstrengende Diskussionen: Wie kann ein Jann-Fiete Arp langfristig an den HSV gebunden werden? Welche Perspektiven kann der hochverschuldete HSV diesem jungen, intelligenten Jungen zeigen? Mehr Eigengewächs geht nicht, dazu der schöne Name Fiete - mehr Hamburg geht auch nicht. Da sind Vorstand und Aufsichtsrat gefordert.

Ohne Kühne geht es nicht

Dieser Aufsichtsrat wird in diesen Tagen unter der Federführung von Jens Meier neu zusammenstellt. Und Meier wäre gut beraten, HSV-Investor Klaus-Michael Kühne in seine Pläne mit einzubeziehen. Ohne Kühne geht es nicht, die letzten Bilanzzahlen haben es gezeigt. Nichts wäre fataler für den HSV, als Jann-Fiete Arp im nächsten Sommer verkaufen zu müssen. Die Fans würden den Glauben verlieren. Und das gerade begonnene Märchen würde hässlich enden. Nach dem Motto "alles Schiete mit Fiete".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Sportplatz | 05.11.2017 | 18:00 Uhr