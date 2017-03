Stand: 22.03.2017 11:55 Uhr

HSV: Geduldsprobe für Walace und Santos

Der Hamburger SV steht noch immer auf dem Relegationsrang 16 in der Fußball-Bundesliga. Doch von der Untergangsstimmung der vergangenen Jahre ist trotz der schlechten Platzierung derzeit nichts zu spüren. Denn die Mannschaft zeigte seit Wochen - das 0:8 in München einmal ausgenommen - gute Leistungen. Der Konkurrenzdruck im Team ist größer geworden, das spüren vor allem die brasilianischen Olympiasieger Douglas Santos und Walace. Trainer Markus Gisdol setzt derzeit auf andere Profis in der Startelf. Für schlechte Stimmung bei den Südamerikaner sorgt das laut Sportchef Jens Todt aber nicht: "Sie gehen gut mit der Situation um. Jeder stellt sein Ego hinter das Wohl des Teams."

"Integration von Walace läuft gut"

Der in der Winterpause verpflichtete Walace hatte beim 3:0-Sieg in Leipzig einen Einstand nach Maß im HSV-Trikot. Dennoch braucht der 21-Jährige noch ein wenig Eingewöhnungszeit, so Todt zuletzt in der "Bild" "Walace hatte hier einen Top-Start. Damit war nicht zwingend zu rechnen. Die Integration läuft gut, auch mit dem Sprach-Unterricht. Wir sind zufrieden. Alles ist im Plan."

Ostrzolek hat Santos aus der Startelf verdrängt

Etwas anders sieht es bei Douglas Santos aus: Der Linksverteidiger war in der Hinrunde Stammspieler, hat nach einigen unglücklichen Auftritten, unter anderem beim 1:3 in Ingolstadt und beim Debakel in München, jedoch seinen Platz an Matthias Ostrzolek verloren. Ausgerechnet Ostrzolek, mag mancher HSV-Fan denken. Denn der ehemalige Augsburger konnte seit seinem Wechsel nach Hamburg im Sommer 2014 häufig die Erwartungen nicht erfüllen. Nach der Verpflichtung von Douglas Santos saß er lange Zeit nur auf der Ersatzbank, bevor Gisdol ihn im defensiven Mittelfeld einsetzte. Nun hat er den Platz auf der linken Abwehrseite zurückerobert und betreibt mit ordentlichen Leistungen Eigenwerbung für eine Vertragsverlängerung im Sommer.

Douglas Santos muss sich also ebenso wie Landsmann Walace gedulden und auf eine neue Chance warten. Trainer Gisdol kann sich hingegen über den internen Konkurrenzkampf freuen: Es gibt Schlimmeres, als im Abstiegskampf zwei Olympiasieger in der Hinterhand zu haben.

