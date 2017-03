Stand: 27.03.2017 15:54 Uhr

HSV: Djourou droht nach Gisdol-Kritik Ungemach

Dem Schweizer Fußball-Nationalspieler Johan Djourou könnte seine Kritik an HSV-Trainer Markus Gisdol in einem Interview mit der "Aargauer Zeitung" teuer zu stehen kommen. Jens Todt, Sportchef des Bundesligisten, kündigte in der "Hamburger Morgenpost" ein Gespräch mit dem Innenverteidiger an: "Wir wollen miteinander, statt übereinander reden." Die Begeisterung der HSV-Verantwortlichen über Djourous Äußerungen halte sich "in Grenzen", ergänzte Todt. Heißt im Klartext: Der von Gisdol im vergangenen Jahr als Kapitän abgesetzte und zuletzt zum Joker degradierte Routinier muss zum Rapport. Dem 30-Jährigen droht vermutlich nicht der Rauswurf, aber eine empfindliche Geldstrafe. Eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags erscheint zudem nun noch unwahrscheinlicher als ohnehin bereits zuvor.

Verteidiger beklagt Umgang mit seiner Person

Djourou hatte sich in dem Interview über seine Absetzung als Mannschaftsführer beklagt. "Es war in einer Zeit, in der die Debatten begannen, ob der Trainer weg muss. Es machte den Eindruck, dass der Trainer das Problem an einen anderen Ort zu verschieben versuchte. Damit die Leute über ein Thema zu reden hatten - den Kapitäns-Wechsel", erklärte der Verteidiger. Als Spieler, der so lange für den HSV gekämpft habe, hätte er sich einen anderen Umgang mit seiner Person gewünscht, führte Djourou aus. Er verriet zudem, dass er in der Winterpause die Hanseaten verlassen wollte. "Ich hatte Angebote. Sie sagten dann aber: 'Nein, wir brauchen dich. Du bist so wichtig'. Und dann spiele ich trotzdem nicht", sagte der Schweizer Nationalspieler.

Nach BVB-Debakel als Kapitän abgesetzt

Gisdol hatte den 30-Jährigen wenige Tage vor der Auswärtspartie am 20. November in Hoffenheim (2:2) das Vertrauen als Kapitän entzogen und die Binde an Gotoku Sakai weitergegeben. Der Coach begründete die Maßnahme damit, eine "neue Kultur" innerhalb des Teams schaffen zu wollen. Zuvor hatte der HSV ein 2:5-Debakel gegen Borussia Dortmund erlebt, bei dem Gisdol die Mannschaft erstmals mit einer Dreier-Abwehrkette auflaufen ließ. Djourou erklärte nach der Partie: "Wir haben die Dreierkette nur zwei Tage trainiert, also fehlen die Automatismen. Aber wir sind groß genug und alle Profis, dass wir das umsetzen können sollten." Dies sei ihm dann als Angriff auf den Trainer ausgelegt worden, mutmaßte der Defensivspezialist nun in dem Interview mit der "Aargauer Zeitung".

"Mir bleiben noch drei Monate Vertrag"

Dass sich Gisdols Wertschätzung für den Routinier in überschaubaren Grenzen hält, zeigte auch die Verpflichtung der Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos und Mergim Mavraj in der Winterpause. "Deshalb wollte ich im Januar weg", erklärte der 30-Jährige. Er habe Offerten aus England und der Türkei gehabt. Am konkretesten sei das Angebot von Crystal Palace gewesen, so der Schweizer. Weil er zuletzt trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Mavraj nur auf der Bank saß, scheint ihm das baldige Ende seiner Zeit als HSV-Angestellter bewusst zu sein. "Ich bin und bleibe Profi. Aber mir bleiben noch drei Monate Vertrag. Und ich habe weiterhin Angebote", erklärte Djourou vielsagend. Möglicherweise sehnt sich der Abwehrspieler nach einer äußerst schwierigen und ereignisreichen Zeit beim Bundesliga-Gründungsmitglied auch schlichtweg nach einer entpannteren Aufgabe: "Es ist meine vierte Saison hier. Ich hatte acht Trainer und drei Sportchefs. Das sagt doch einiges aus, oder?"

