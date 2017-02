Stand: 26.02.2017 12:25 Uhr

HSV-Desaster: Eine Frage der Mentalität von Hanno Bode, NDR.de

Beim Hamburger SV haben hohe Pleiten beim FC Bayern München bereits Tradition. Einen Lerneffekt gibt es aus den jährlichen "Watschn" vom Branchenführer nicht. So etwas wie ein Sinnbild für die katastrophalen HSV-Auftritte an der Isar ist Johan Djourou.

Womöglich hat Johan Djourou am Samstagabend auf der Rückreise aus München nach Hamburg das eine oder andere Mal an Orlando gedacht. Die Stadt im US-Bundesstaat Florida hätte seit einigen Wochen seine neue sportliche Heimat sein können. Der dort ansässige Fußballclub wollte den Innenverteidiger gerne in der Winterpause verpflichten. Es gab bereits Meldungen aus den USA über eine Einigung des Schweizers mit dem Orlando City Soccer Club, die der 30-Jährige allerdings umgehend dementierte. Er wolle seinen Vertrag beim HSV erfüllen, teilte Djourou mit. Eine Entscheidung, die er nach der 0:8-Packung seines Arbeitgebers bei den Bayern nun vielleicht zumindest angezweifelt hat. Schließlich war es für den gebürtigen Ivorer nicht das erste Mal, dass er im Dress des Bundesliga-"Dinos" an der Isar nach allen Regeln der Kunst vorgeführt wurde. Seine traurige Bilanz: 31 Gegentore in fünf Auswärtspartien mit den Hanseaten in München. Der in der Hinrunde von Coach Markus Gisdol als Kapitän abgesetzte Verteidiger ist so etwas wie das Sinnbild der Hamburger Katastrophen-Auftritte in den vergangenen Jahren beim Rekordchampion.

Abwehr löchrig wie ein Schweizer Käse

Natürlich wäre es unfair und auch unseriös, Djourou als Hauptschuldigen für eine an Arbeitsverweigerung grenzende HSV-Vorstellung an den Pranger zu stellen. Doch gerade einmal vier gewonnene Zweikämpfe des Innenverteidigers in 90 Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Der 66-malige Schweizer Nationalspieler war einmal mehr gegen ein Spitzenteam hoffnungslos überfordert. An der Seite des Ersatzes des verletzten Kyriakos Papadopoulos zeigte auch der bis dato überzeugende Winterzugang Mergim Mavraj eine indiskutable Leistung. Hamburgs Abwehrzentrum war löchrig wie ein Schweizer Käse - der Anfang vom Ende gegen Bayerns Ausnahme-Offensive um Torjäger Robert Lewandowski.

"Haben alles falsch gemacht"

Es hätte einer nahezu atemberaubenden Energieleistung des HSV-Mittelfeldes bedurft, das Chaos hinten zumindest eingermaßen zu kaschieren. Aber auch dieser Mannschaftsteil versagte auf ganzer Linie. "Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das war ein ganz, ganz, ganz schlechtes Spiel von uns", gab Lewis Holtby im Interview mit dem NDR Hörfunk ehrlich zu. Keeper René Adler war einfach nur "tieftraurig, wie wir hier aufgetreten sind". Und Sportchef Jens Todt brachte es auf den Punkt, in dem er ernüchtert resümierte: "Wenn man im Profifußball acht Gegentore kriegt, ist das eine Lehrstunde."

Eine Frage von Qualität und Mentalität

Warum aber gab es für die vor dem Bayern-Duell in vier Pflichtspielen in Serie unbesiegten Hanseaten einen Rückfall in alte, noch schlechtere Zeiten? Gewiss, der Branchenführer war in bester Spiellaune. Eine gehörige Tracht Prügel bezogen die Hanseaten von ihm aber primär, weil es ihnen neben fußballerischer Qualität einmal mehr auch an Mentalität mangelte. So war spätestens nach dem 0:2-Rückstand kaum noch ein Aufbäumen zu erkennen. Ohne erkennbare Leidenschaft und die Bereitschaft, bis an die Schmerzgrenze zu gehen, war Schadensbegrenzung nicht möglich. "Wir müssen das jetzt aufarbeiten", sagte Holtby. Sein Coach Gisdol kündigte an, "heute und morgen deutlich darüber zu sprechen", war aber sogleich bemüht, den Blick nach vorne zu richten. "Denn eines hat uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet, dass wir sehr schnell Rückschläge gut verarbeiten konnten und dann schnell wieder in der Spur waren", sagte der 47-Jährige.

Gelingt im Pokal die Rehabilitation?

Bereits am Mittwoch hat der HSV im Pokalviertelfinal-Duell mit Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Am Selbstvertrauen der launischen HSV-Profis hat das Bayern-Desaster offenbar nicht genagt. "Ab morgen sind wir bereit, Gladbach aus dem Stadion zu hauen", erklärte Mavraj der "Bild". Während der Albaner wohl auch gegen die "Fohlen" gesetzt sein wird, droht seinem München-Nebenmann Djourou die Bank, sollte Papadopoulos wieder einsatzbereit sein. Die Zeit des früheren Kapitäns beim HSV läuft wohl langsam ab. Eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags erscheint eher unwahrscheinlich. Warum, bewies der Schweizer in München auf "eindrucksvolle" Weise...

