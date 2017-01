Stand: 15.01.2017 18:51 Uhr

HSV: Papadopoulos-Transfer auf der Zielgerade

Der Transfer von Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum Ligarivalen HSV steht offenbar kurz bevor. An den Sachsen wird der Deal jedenfalls nicht mehr scheitern. "Es gibt Interesse von Vereinen, unter anderem vom HSV. Wenn Papadopoulos das will, werden wir uns einigen", erklärte RB-Sportchef Ralf Rangnick der "Bild". Nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" wird der Grieche am Montag in der Hansestadt einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschreiben.

In Leipzig nur Ersatz

Beim Aufsteiger kam der 1,85 Meter große Abwehrhüne im bisherigen Saisonverlauf verletzungsbedingt nur in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Mitte November war der 24-Jährige am Knie operiert worden. In der vergangenen Woche ist er wieder ins Training eingestiegen. Durch die Verpflichtung des französischen Ausnahmetalents Dayot Upamecano vom Schwesterclub RB Salzburg dürften Papadopoulos' Chancen auf einen Stammplatz bei den "Roten Bullen" zudem weiter gesunken sein.

HSV kehrt aus dem Trainingslager zurück Hamburg Journal - 14.01.2017 19:30 Uhr Der HSV kehrt aus seinem neuntägigen Trainingslager in Dubai zurück. Am Persischen Golf ging es vor allem um das Zusammenwachsen der Mannschaft.







3,35 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bayer muss noch grünes Licht geben

Die Hamburger müssen sich allerdings nicht nur mit Leipzig, sondern auch Bayer Leverkusen einigen. Der Werksclub hat den 24-Jährigen lediglich bis zum Ende dieser Spielzeit an die Sachsen ausgeliehen. Sein Kontrakt bei den Rheinländern ist noch bis 2020 datiert. Papadopoulos war 2015 vom FC Schalke 04 zu Bayer gewechselt. Aus seiner Zeit bei den "Knappen" kennt der Defensivspezialist HSV-Coach Markus Gisdol, der von 2011 bis 2012 Co-Trainer bei den Gelsenkirchenern war. Der Grieche gilt als Wunschkandidat des Hamburger Übungsleiters und wäre nach Mergim Mavraj (1. FC Köln) der zweite Winterzugang.

Hunt vor Abflug in die Türkei?

Das nötige "Kleingeld" für die Realisierung des Transfers könnten Verkäufe in die HSV-Kasse spülen. Die Hanseaten hoffen, ihre "Bankdrücker" Aaron Hunt, Alen Halilovic und Nabil Bahoui noch veräußern oder zumindest ausleihen zu können, um Gehaltskosten zu sparen. "Die Personalsituation kann sich etwas entspannen, wenn wir den einen oder anderen Spieler in der Offensive abgeben, wo wir drei- oder vierfach besetzt sind", erklärte Gisdol dem NDR. An Hunt soll nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" der türkische Erstligist Trabzonspor Interesse zeigen. Halilovic wird mit Clubs in Spanien und Italien in Verbindung gebracht und Bahoui soll unter anderem von AEK Athen umgarnt werden.

Ezatolahi zum HSV? Heiße Transfergerüchte!

















































Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.01.2017 | 19:31 Uhr