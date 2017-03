Stand: 16.03.2017 20:01 Uhr

HSV: Bruchhagens Reise in seine Vergangenheit

Geplant war alles ganz anders. Als Heribert Bruchhagen am 7. Mai 2016 vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund als Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt mit einem Blumenstrauß vom Präsidium und viel Applaus von den Fans verabschiedet wurde, schien damit die Hektik ein Ende zu haben. Der gebürtige Rheinländer blickte dem Ruhestand entgegen. Er dachte daran, wie es für seine Frau Angelika werden könnte, wenn er nach 27 Jahren als Funktionär in Zukunft häufig zu Hause im ostwestfälischen Harsewinkel sein würde. "Meine permanente Anwesenheit könnte für sie eine wirkliche Bedrohung sein", sagte Bruchhagen der "Frankfurter Rundschau". Im Herbst wurde er des Rentnerdaseins überdrüssig. Am 14. Dezember übernahm der 68-Jährige den Vorstandsvorsitz beim HSV. Und nun wartet auf ihn Auswärtsspiel der besonderen Emotionalität: Die Hamburger gastieren am Sonnabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Eintracht Frankfurt.

"Ein Bundesligaspiel voller Spannung"

Bruchhagen ist im Interview mit dem "Hamburg Journal" bemüht, die Bedeutung der Partie herunterzuspielen. "Ich freue mich auf die Stadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Aber ansonsten ist es ein Bundesligaspiel voller Spannung", sagte er. Zum Ausdruck bringen wollte er damit, dass es weniger um seine Person gehen solle als um das Team. Gleichwohl ist es für ihn natürlich kein Spiel wie jedes andere. 13 Jahre lang bestimmte Bruchhagen die Geschicke der Eintracht. "Viele der Spieler habe ich selbst noch geholt. Manche haben mich über zehn Jahre begleitet, wenn ich da an Marco Russ oder Alexander Meier denke, die ich als Jugendspieler schon kannte und die ich mit dem ersten Vertrag versehen habe", sagte Bruchhagen, der von der Eintracht zum Abschied eine Ehrenkarte erhalten hat. Er wird die Partie seines HSV neben weiteren ehemaligen Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden des hessischen Vereins verfolgen.

Viertbestes Team der Rückrunde

Die sportliche Lage des Hamburger SV hat sich verbessert seit Bruchhagen den Verein führt - auch wenn sich nicht messen lassen kann, wie groß sein Anteil an dem Aufschwung ist. "Zu dem Zeitpunkt der Vertragsgespräche, die wir Anfang Dezember geführt haben, war die Situation eigentlich relativ aussichtslos. Jetzt ist sie prekär. Aber wir haben auch gute Chancen, unser Ziel zu erreichen", sagte Bruchhagen. Unter der Verantwortung von Trainer Markus Gisdol ist der HSV enorm heimstark geworden. Seit sieben Spielen sind die Hamburger im Volksparkstadion ohne Niederlage. Zuletzt gab es Siege gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Vor allem die Erfolge vor heimischem Publikum führten dazu, dass die Norddeutschen das viertbeste Team der Rückrunde stellen. Mit 26 Punkten gehen die Hamburger zwar nur als Drittletzter in den 25. Spieltag, der Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle ist aber wieder hergestellt.

Bruchhagen sieht Anlass für Optimismus

Nur in der Fremde will es noch nicht so recht klappen. Aus zwölf Partien ergab sich nur eine karge Ausbeute von acht Punkten. Und so zeigt sich Bruchhagen vor dem Spiel in der Main-Metropole genügsam. "Ich wäre mit einem Unentschieden sehr zufrieden. Das würde uns guttun", sagte er. Die Gesamtsituation bewertete er wie folgendermaßen: "Wir sind im Augenblick in einer Phase, in der es Anlass für Optimismus gibt. Aber noch ist nichts, aber auch gar nichts ist entschieden." Es gehe ausschließlich um das Erreichen des primären Zieles. Bruchhagen: "Ich bin nur fokussiert auf den 20. Mai, um dann am Ende den Klassenerhalt mit dem HSV geschafft zu haben. Alles andere hat keine Bedeutung."

