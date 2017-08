Stand: 01.08.2017 12:03 Uhr

HSV: Viel Optimismus und einige Baustellen von Mats Nickelsen, NDR Hörfunk

Markus Gisdols Worte am letzten vollen Tag in Längenfeld könnten so auf ein Werbeplakat der Ötztaler Tourismusmanager gedruckt werden: "Ich habe unseren Verantwortlichen schon empfohlen, die nächsten Jahre einfach gleich zu buchen. Hier fehlt nichts“, sagte der HSV-Coach, während er vor dem Teamhotel Aqua Dome in die Tiroler Sonne blinzelte. Die Trainingsbedingungen waren perfekt. Erst drei Tage vor Beginn hatte der HSV das Trainingslager aus der Nähe von Salzburg nach Tirol verlegen müssen - logistisch haben alle Beteiligten eine glatte Eins verdient. Die sportliche Bilanz fällt etwas komplexer aus. Gisdol betonte, wie viel Spaß ihm die Arbeit mit dem Team gemacht habe und wie eng die Mannschaft zusammengerückt sei. Außerdem sah er Fortschritte in allen zentralen taktischen Bereichen.

Angebot abgelehnt - "Abschiedssaison" für Müller

Allerdings gab es auch negative Nachrichten. Nicolai Müller ist und bleibt der wichtigste Mann in der HSV-Offensive - allerdings nur noch eine Saison lang. Seine Ablehnung des Vertragsangebots beendete zwar wochenlange Spekulationen, trifft den HSV aber hart. Müller wollte mehr Geld als der HSV zahlen konnte und wollte. "Er ist Profi und ich glaube nicht, dass er jetzt in ein Loch fallen wird", hofft Sportchef Jens Todt mit Blick auf die kommende Abschiedssaison des Schlüsselspielers.

Baustelle Defensive - HSV an van Drongelen dran

Der HSV braucht noch einen Innen- und einen Linksverteidiger. Der Kurztrip von Todt und Gisdol nach Brügge brachte kein Ergebnis, der Belgier Stefano Denswil wird wohl nicht kommen, auch wenn Todt ihn weiter als "interessanten Spieler" bezeichnet. Dafür tauchte kurz vor der Abreise am Dienstag ein neuer Name auf: Der Nordclub bestätigte sein Werben um Rick van Drongelen vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. Auf den 18-Jährigen waren die Hanseaten im ersten Testspiel während ihres Aufenthalts im Ötztal aufmerksam geworden. Beim 1:1 gegen den Verein aus der Ehrendivision hatte der Youngster ein Tor erzielt. Vielleicht ist der junge Niederländer dabei, wenn es beim HSV in den kommenden Wochen darum geht, möglichst viele Alternativen und Optionen im Defensivverbund einzustudieren.

Torarmut in Testspielen

Die beiden Testspiele in Österreich haben zudem gezeigt, dass sich die Mannschaft schwer tut Tore zu erzielen. Vor allem bei der unnötigen 0:2-Niederlage gegen Antalyaspor in Schwaz konnte der HSV erst seine Chancen nicht nutzen, später gab es dann gar keine mehr. Es bleiben Zweifel daran, dass sich die Mannschaft in der Offensive entscheidend verstärkt hat. Gisdol will von all dem nichts wissen. Verständlich, denn sein Job ist es schließlich eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und öffentlich Optimismus zu verbreiten. Damit kennt sich der Trainer aus, das tut er seit Tag eins seiner HSV-Dienstzeit.



Und so blickte Gisdol dann mit einem sarkastischen Lächeln in die Tiroler Sonne und auf den Saisonstart: "Wir haben die Chance, mit einem Sieg direkt mehr Punkte zu holen als nach den ersten zehn Partien der Vorsaison." Das ist doch immerhin schon mal ein konkretes Ziel für den Start in diese so ungewisse neue Bundesligaspielzeit.

