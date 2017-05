Stand: 08.05.2017 13:51 Uhr

HSV: Angst essen Seele auf von Hanno Bode, NDR.de

Johan Djourou hätte die beleidigte Leberwurst spielen können und das am Sonntagnachmittag herrliche Hamburger Frühjahrswetter beispielsweise auf dem Hafengeburtstag oder an einem anderen schönen Platz in der Hansestadt genießen können. Bei der Arbeit musste der Schweizer Fußball-Nationalspieler schließlich nicht erscheinen. Genau genommen durfte der Innenverteidiger seiner Tätigkeit nicht nachgehen. Sein Brötchengeber, der Bundesligist HSV, hatte den früheren Mannschaftskapitän Mitte der vergangenen Woche ohne Angabe näherer Gründe suspendiert. Trotz des für Außenstehende etwas stillos anmutenden Rauswurfs erschien der 30-Jährige am Sonntag im Volksparkstadion. Gemeinsam mit Freunden schaute er sich das Kellerduell seines Noch-Clubs mit Mainz von der Nordtribüne aus an. Er habe die Stimmung "live spüren" wollen und "viel Spaß" zwischen den Fans gehabt, schrieb Djourou später auf seinem Instagram-Account.

Zumindest die Basics stimmen wieder

Die Leistung seines Teams ließ der Defensivspezialist derweil unkommentiert. Vielleicht, weil er kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen wollte. Womöglich fehlten ihm aber auch schlichtweg die Worte für das, was sich da auf dem Rasen abgespielt hatte. Denn fußballerisch gaben die Norddeutschen wie bereits in der Vorwoche beim peinlichen 0:4 in Augsburg abermals eine Bankrotterklärung ab. Gerade einmal sechs Schüsschen gab der Tabellen-16. in 90 Minuten auf die Mainzer Bude ab. Lediglich 57 Prozent der Pässe kamen beim eigenen Mitspieler an. Die Verunsicherung in Reihen der Hamburger war praktisch bei jedem Ballkontakt zu spüren - Angst essen Seele auf. Immerhin - und das war die ziemlich einzige positive Erkenntnis aus Sicht des HSV - stimmten diesmal die Einstellung und der Teamgeist. Die Basics also. Was anderswo Woche für Woche selbstverständlich ist, wurde von den leitenden Angestellten der Hanseaten nach einer trostlosen Nullnummer gegen punktgleiche Rheinhessen über den grünen Klee gelobt. Man ist bescheiden geworden beim krisengewohnten Erstliga-Gründungsmitglied.

HSV-Fans zwischen Frust und Hoffnung Sportclub - 07.05.2017 23:10 Uhr Autor/in: Jan Neumann "Technisch mangelhaft", "Not gegen Elend", "gefühlt fast eine Niederlage" - viele HSV-Fans waren nach dem 0:0 gegen Mainz tief enttäuscht. Doch ein Stück Hoffnung ist noch da.







3,29 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sportchef Todt sieht einen "Schritt nach vorn"

"Wir haben eine Reaktion der Mannschaft gesehen, das war kämpferisch top. Jeder hat dem anderen geholfen. Das war ein Schritt nach vorn", erklärte Sportchef Jens Todt dem NDR Hörfunk. Recht hatte der 47-Jährige zweifellos, lag seiner Beurteilung doch der an Arbeitsverweigerung grenzende Auftritt in Augsburg zugrunde. Nur: Eine noch schlechtere Leistung als in der Vorwoche war auch kaum möglich. Insofern taugte jener "Schritt nach vorn" nur bedingt dazu, Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt zu wecken. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass der HSV zum dritten Mal in vier Jahren einzig und alleine auf eines "hoffen" darf: Zusatzeinnahmen über die Relegation zu generieren. Doch würde dieses derzeit so fragil wirkende Team dem Druck in zwei Duellen mit dem Zweitliga-Dritten standhalten können? Die Zweifel daran sind nach dem Mainz-Spiel nicht unbedingt kleiner geworden. Den Hanseaten mangelt es derzeit an kickenden Hoffnungsträgern.

Kreativabteilung nimmt sich Auszeit zur Unzeit

Viele von denen, die vor einigen Wochen das Zwischenhoch prägten, sind jetzt im Formtief. Insbesondere die Kreativabteilung gönnt sich ausgerechnet im Saisonfinale eine schöpferische Auszeit. Aaron Hunt, Lewis Holtby, Filip Kostic und Co. sind aktuell nur Schatten ihrer selbst. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Topscorer Nicolai Müller mangelt es den Hamburgern zudem an Tempo und Torgefahr. Ein kleiner Lichtblick ist der 18-jährige Bakery Jatta. Wunderdinge sind von dem Rechtsaußen, der längst noch kein fertiger Bundesliga-Spieler ist, aber nicht zu erwarten. Ebenso wenig wie vom gleichaltrigen Vasilije Janjicic, der gegen Mainz überraschend in der Startelf auftauchte und eine ansprechende Leistung zeigte. Der Schweizer ersetzte den brasilianischen Olympiasieger Walace auf der "Sechs". Dessen Landsmann Douglas Santos schaffte es erst gar nicht in den Kader. Spät, vielleicht zu spät, erhöht Coach Markus Gisdol durch den Einsatz von Nachwuchskräften den Druck auf seine vermeintlichen Leistungsträger. Womöglich wäre diese Maßnahme vor einigen Wochen, als die Krise noch nicht absehbar war, nachhaltiger gewesen.

Gisdol: "Die Spieler sind keine Roboter"

Gisdol: "Der Punkt kann noch wertvoll sein" NDR 2 - 07.05.2017 18:33 Uhr Autor/in: Lars Pegelow Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga haben sich Hamburg und Mainz 0:0 getrennt. Lars Pegelow im Interview mit HSV-Trainer Markus Gisdol.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nun jedoch gilt es nur noch, sich irgendwie ins Ziel zu quälen. Und wenn es wieder über die Relegation sein muss. "Als wir am zehnten Spieltag K.o. waren, hätte uns da jemand gesagt, dass wir zwei Spieltage vor Schluss noch vieles selbst in der Hand haben, hätten wir alle Hurra geschrien und das unterschrieben", erinnerte Gisdol an den schwachen Saisonstart und forderte von den Kritikern, "die Situation richtig einzuordnen und im Zusammenhang zu sehen". Seine Spieler seien "keine Roboter" und Partien wie gegen Mainz "nicht mit normalen Maßstäben des Fußballs zu messen", sprach der 47-Jährige auf die hohe Nervenbelastung für seine Profis an. Der Punkt gegen die Rheinhessen könne am Ende "noch sehr wertvoll sein", ergänzte Gisdol. Korrekt. Sollte der HSV am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter auf NDR.de) auf Schalke etwas Zählbares stehlen, würde ihm am letzten Spieltag gegen Wolfsburg wohl ein echtes Endspiel um den direkten Klassenerhalt winken. Bitter nur, dass in Innenverteidiger Mergim Mavraj in Gelsenkirchen ein eigentlich unverzichtbarer Leistungsträger fehlt.

Trotz Mavraj-Ausfalls keine Djourou-Begnadigung

Eine Alternative für den Albaner war bis zur vergangenen Woche noch ein gewisser Johan Djourou. Der Ex-Kapitän würde trotz seiner Suspendierung sofort wieder "helfen", wie er unlängst ankündigte. Darf er aber nicht. "Nein, die Tür ist zu. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, steht", sagte Gisdol am Montag. Eine Begnadigung des Schweizers hätte in der nervlich ohnehin stark angespannten Mannschaft wohl für zusätzliche Unruhe gesorgt. Zumindest wenn übereinstimmenden Medienberichten über das Standing des 30-Jährigen bei vielen Mitspielern Glauben zu schenken ist. Dort heißt es, Djourou sei nach seiner Degradierung zum Edeljoker ein richtiger "Miesepeter" geworden und habe in der Kabine für schlechte Stimmung gesorgt.

Dino weiter auf Liste der gefährdeten Arten































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.05.2017 | 22:50 Uhr