HSV: Achtung, die "Fohlen" kommen!

Eigentlich wäre jetzt mal enorm viel Selbstvertrauen angesagt. Immerhin liegt die letzte Heimniederlage für den Hamburger SV in der Bundesliga schon mehr als vier Monate zurück. Am 2. November unterlag das Team von Trainer Markus Gisdol Borussia Dortmund im Volksparkstadion mit 2:5. Und seitdem? Jede Menge Tore, Punkte und Siege für die Norddeutschen, die das im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin dringend nötig haben. Seit der Pleite gegen den BVB waren es zu Hause vier Dreier, hinzu kommen noch zwei Remis, macht 14 Zähler bei 9:5 Toren.

Beim Gedanken daran brachte Sportchef Jens Todt im Interview mit dem "Hamburg Journal" zunächst auch seinen Stolz auf das Geleistete zum Ausdruck: "Wir sind zu Hause wieder eine Macht, wir wollen das hier zu einer Festung ausbauen. Die Gegner sollen wissen, dass es nicht leicht ist, hier etwas zu holen." Im nächsten Atemzug aber wies der 47-Jährige auch darauf hin, dass nun eine besondere Belastungsprobe auf die Heim-Stabilität wartet - am Sonntag (17.30 Uhr, im Live-Center bei NDR.de) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Todt zollt Borussen großen Respekt

"Gladbach ist die Mannschaft der Stunde, spielerisch sehr stark, mit sehr viel Tempo im Team - ganz, ganz schwer zu knacken", betonte Todt. Diesen Respekt hat sich die Elf vom Niederrhein in den vergangenen Wochen auch redlich verdient. Unter ihrem neuen Trainer Dieter Hecking, der auch schon Hannover 96 und den VfL Wolfsburg trainierte, eilen die Westdeutschen von Erfolg zu Erfolg. In der Europa League gelang im Rückspiel beim AC Florenz der Einzug ins Achtelfinale, in dem es am Donnerstag im Hinspiel beim FC Schalke 04 ein aussichtsreiches 1:1 gab. Ganz zu schweigen von der Bundesliga. Nicht die auf Position eins gebuchten Bayern gehen als bestes Team der Rückrunde in den 24. Spieltag, es sind die "Fohlen" mit 15 Punkten und 14:6 Toren. Und letztlich gelang ihnen am 1. März auch noch der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals - durch ein 2:1 beim HSV.

Ostrzolek: "Wir sind eine sehr fitte Mannschaft"

Durch zwei verschuldete Elfmeter, die Gladbach zu Treffern nutzte, brachte sich der HSV um den Einzug ins Semifinale. Sicher ließen sich aus dem Spiel "Erkenntnisse ziehen, wie man ein paar mehr Lücken in der Defensive der Gladbacher finden könne", sagte Matthias Ostrzolek dem "Hamburg Journal". Der HSV-Linksverteidiger hofft darauf, dass die Gladbacher wegen des Europa-League-Spiels auf Schalke am Sonntag die hohe Belastung spüren könnten. "Wir sind eine sehr fitte Mannschaft. Da kann es vielleicht in den letzten 20 Minuten schon entscheidend sein, dass wir dann noch einmal aufs Gas gehen können. Dann wird man sehen, wie Gladbach reagieren kann." Die Hanseaten, die derzeit mit 23 Punkten Drittletzter sind, könnten eventuell mit einem weiteren Sieg auf einen Nicht-Abstiegsrang springen.

Wer stoppt Stindl?

Es stellt sich auch die Frage, wer im Team der Norddeutschen den zuletzt überragenden Borussen-Kapitän Lars Stindl stoppt. Der ehemalige Hannoveraner tritt regelmäßig als Torschütze und Vorbereiter in Erscheinung. Die Gladbacher Führung im Europa-League-Spiel bei S04 leitete Stindl mit einem Traumpass in die Spitze auf Jonas Hofmann ein. Aller Voraussicht nach werden beim HSV Albin Ekdal, der Matchwinner aus dem vergangenen Hertha-Spiel, und der Brasilianer Walace das Duo im defensiven Mittelfeld bilden. Eine Alternative zu Walace wäre Gideon Jung. Ein Einsatz von Top-Scorer Nicolai Müller (vier Tore, sieben Vorlagen) ist hingegen fraglich. Der Offensivspieler nahm nach seiner Magen-Darm-Grippe am Donnerstag im HSV-Training ein individuelles Programm auf. Dennoch sagte Gisdol: "Es könnte eng werden."

