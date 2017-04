Stand: 02.04.2017 19:25 Uhr

Gomez-Hattrick reicht Wolfsburg nicht zum Sieg von Thorsten Schettle, NDR.de

Was wäre der VfL Wolfsburg ohne Mario Gomez? Beim 3:3 (0:1) der "Wölfe" bei Bayer Leverkusen schnürte der Torjäger innerhalb von sieben Minuten einen Hattrick. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand drehte er mit seinen Treffern das Ergebnis zunächst sensationell in eine 3:2-Führung, dennoch reichte es für die Niedersachsen nach einer packenden Schlussphase nur zur Punkteteilung. Leverkusens Kai Havertz schaffte noch den Ausgleich für die Bayer-Elf. Sämtliche der letzten sechs VfL-Treffer gehen damit auf das Konto des Nationalstürmers. Die "Wölfe" kletterten durch das Remis auf Tabellenplatz 13 und bleiben unter ihrem neuen Coach Andries Jonker weiter unbesiegt. Bereits am kommenden Mittwoch (20 Uhr) trifft der VfL im Heimspiel auf den SC Freiburg.

Vieirinha vergibt, Bellarabi trifft

Jonker vertraute der gleichen Elf, die zuletzt gegen Darmstadt 98 mit 1:0 erfolgreich war. Gomez hatte sich somit nach Adduktoren-Problemen rechtzeitig wieder fit gemeldet, vor allem aber war die "erste schwierige Entscheidung" (O-Ton Jonker) zu Gunsten von Koen Casteels ausgefallen. Der Belgier vertrat bereits in den letzten Wochen den verletzten Kapitän Diego Benaglio im Tor. Nach seinen guten Leistungen mit nur einem Gegentreffer aus den jüngsten drei Spielen durfte er nun auch in Leverkusen zwischen den Pfosten stehen.

Seit dem Trainerwechsel Ende Februar zeigte der Trend bei den "Wölfen" nach oben, Leverkusen hingegen war den gesamten Monat März hindurch sieglos geblieben. Dementsprechend selbstbewusst trat der VfL zunächst auf. Riechedly Bazoer prüfte in der zwölften Minute Bernd Leno, wenig später musste der Bayer-Keeper auch gegen Gomez (18.) zum ersten Mal auf der Hut sein. Die beste Gelegenheit besaß Mitte der ersten Halbzeit Vieirinha, der sich über die rechte Seite durchgesetzt hatte, dann aber - halb Torschuss, halb Hereingabe - zu wenig aus seiner komfortablen Abschlussposition machte. Gomez lauerte noch in der Mitte, konnte aber nicht mehr eingreifen (22.). Wolfsburg war lange präsenter, wusste aber gegen ein offenbar verunsichertes Leverkusener Team seine optische Überlegenheit nicht zu nutzen. Und wurde dafür noch vor der Pause bestraft: Charles Aranguiz flankte von links präzise auf den zweiten Pfosten und Karim Bellarabi (40.) vollendete per Direktabnahme, durch die Beine von Casteels, zum 1:0 für die Hausherren.

Hattrick von Gomez in sieben Minuten

Die glückliche Pausenführung der Rheinländer hätte Gomez acht Minuten nach dem Seitenwechsel beinahe egalisiert. Vieirinha hatte den Nationalstürmer steil geschickt, doch nach dessen Abschluss war Leno noch mit einer Hand am Ball, und Aranguiz verhinderte mit einer Grätsche kurz vor der Torlinie so gerade noch den Torerfolg. Die Partie plätscherte anschließend vor sich hin, bis plötzlich der Ball wieder im Netz zappelte - wieder im Tor des VfL. Nach einem Freistoß lauerte Kevin Volland am langen Pfosten und drückte das Leder zum 2:0 über die Linie (65.). Als ein Kopfball von Luiz Gustavo (68.) kurz darauf ans Lattenkreuz klatschte, schien es so, dass das Spielglück heute nicht auf Seiten der Wolfsburger sein sollte. Denkste! Nach einer Flanke von Jakub Blaszczykowski war Gomez zum ersten Mal mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das Anschlusstor (80.). Drei Minuten später schlug Maximilian Arnold einen Eckball nach innen, Gomez stieg erneut nach oben und köpfte zum 2:2 ein. Doch das war es noch immer nicht: Blaszczykowski tankte sich durch, wurde von Bastian Henrichs im Strafraum zu Fall gebracht - den berechtigten Strafstoß verwandelte Gomez zur 3:2-Führung (87.).

Leverkusen kommt zurück

Leverkusen am Boden? Auch dies ein Trugschluss. Der eingewechselte Havertz kam auf der Gegenseite zum Abschluss und markierte das 3:3 (89.). Die nächste Großchance von Roberto Hilbert (90.) vereitelte Wolfsburgs Robin Knoche auf der Torlinie, und ein letzter Kopfball von Vieirinha (90.+2) ging am linken Pfosten vorbei. Erst danach war die rasante Schlussphase vorbei.

