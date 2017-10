Stand: 29.10.2017 13:37 Uhr

Gisdol läutet beim HSV Tage des Donners ein von Hanno Bode, NDR.de

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts hat sich in seiner langen Laufbahn so manchen Freudschen Versprecher geleistet. Einer davon war: "Wir haben ein Abstimmungsproblem - das müssen wir automatisieren." Am Sonnabendnachmittag hat sich der "Terrier", wie der ehemalige Verteidiger einst gerufen wurde, den Bundesliga-Krisengipfel zwischen Hertha BSC und dem HSV auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions angeschaut. Von dort aus konnte der 70-Jährige an der Seite von Jürgen Klinsmann beobachten, wie die Hamburger jene unglücklich formulierte Aussage in Perfektion in die Tat umsetzten. Zwei Eckbälle der "Alten Dame" verteidigte der Gast derart stümperhaft, dass man schon beinahe von "automatisierten Chaos" sprechen konnte. Die Folge waren zwei Gegentreffer, die zu einer unnötigen 1:2-Pleite führten und ein - gelinde ausgedrückt - verstimmter Übungsleiter Markus Gisdol.

"An der Zeit, strengere Maßstäbe anzusetzen"

"Die Standardsituationen waren ganz klar besprochen. Wenn wir dann zwei solche Tore herschenken, hast du es auch nicht verdient, etwas mitzunehmen", schimpfte der 48-Jährige und kündigte nach der siebten Pleite in den vergangenen acht Partien an, die Zügel anzuziehen: "Es ist vielleicht an der Zeit, strengere Maßstäbe anzusetzen." Er werde "den Druck auf die Mannschaft erhöhen", sagte Gisdol, "Fakt ist, wir können das nicht Woche für Woche so weiterlaufen lassen". Fürwahr. Nach den beiden Auftakterfolgen gegen Augsburg (1:0) und Köln (3:1), die beim HSV Hoffnung auf eine stabile Saison schürten, ist das Erstliga-Gründungsmitglied im Klassement wieder nach unten durchgereicht worden. Besorgniserregend sind dabei nicht nur die nackten Zahlen, sondern auch die Gründe des sportlichen Negativlaufs, der längst nicht mehr nur als Ergebniskrise abgetan werden kann.

Probleme vorne, Probleme hinten - Probleme überall

Denn die Probleme des HSV sind grundlegender. Und sie sind nicht neu. Wie in den Vorjahren sind die Norddeutschen nur temporär in der Lage, ein Spiel zu gestalten und einen Gegner nachhaltig unter Druck zu setzen. In Berlin gelang dies beispielsweise erst nach dem 0:2-Rückstand. So uninspiriert sich die Hanseaten häufig in der Vorwärtsbewegung präsentieren, so fragil ist auch immer wieder ihre Defensivabteilung. Mal sind es - wie beim 0:1 gegen München - individuelle Aussetzer, die zu Gegentoren führen. Mal resultieren sie - wie gegen Hertha - aus gemeinschaftlichem Versagen. "Wenn wir mit dieser Nachlässigkeit spielen, werden wir keine Punkte holen. Das ist Fakt", sagte Gisdol. Der 48-Jährige ist nun seit rund 13 Monaten im Amt. Sein Debüt feierte der Schwabe übrigens ebenfalls gegen die Hertha. Seinerzeit unterlagen die Hamburger an der Spree mit 0:2. Damals wie heute steckte der HSV tief im Tabellenkeller. Und auch fußballerisch hat sich das Team seitdem nicht wie gewünscht weiterentwickelt. Stillstand statt Fortschritt.

Ex-Präsident Hunke bringt Doll als Coach ins Gespräch

Eine Trainerdiskussion gibt es an der Sylvesterallee trotzdem (noch) nicht. Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt hatten dem Coach zuletzt mehrfach öffentlich den Rücken gestärkt. Einen Bericht der "Sport Bild", wonach der Übungsleiter nach Niederlagen in Berlin und gegen Stuttgart zur Disposition stehe, dementierte Bruchhagen kürzlich: "Diese Spekulation ist falsch." Sollten jedoch die als Ziel ausgegebenen 18 Hinrundenpunkte deutlich verfehlt werden, käme Gisdol vermutlich in Erklärungsnot. Der frühere Präsident Jürgen Hunke brachte für den Fall einer Demission des 48-Jährigen in der vergangenen Woche schon einmal Thomas Doll (Ferencváros Budapest) als Nachfolger ins Gespräch. Zudem wolle er, wenn er wie erhofft in den Aufsichtsrat gewählt werde, sich mit Anteilseigner Klaus-Michael Kühne an einen Tisch setzen, um Sanierungsmaßnahmen zu besprechen.

Wird das Projekt "Jugend forscht" forciert?

Die finanzielle Konsolidierung des mit über 100 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten HSV dürfte wohl noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Weitaus schneller muss Gisdol nun dafür sorgen, dass sich die Habenseite des Punktekontos ändert. Und dafür ist der Übungsleiter offenbar bereit, noch mehr auf die Karte "Jugend forscht" zu setzen. "Es könnte sein, dass wir das Risiko erhöhen", erklärte der Coach mit Blick auf die aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Tatsuya Ito und Jann-Fiete Arp, die gegen Berlin nach ihren Einwechslungen für mächtig Betrieb sorgten. Am kommenden Sonnabend gegen Aufsteiger Stuttgart (15.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) könnten die Youngster erstmals gemeinsam in der Startelf stehen. "Wir müssen aber vorsichtig sein, weil wir nicht alles auf den Schultern der jungen Spieler abladen können", gab Gisdol zu bedenken. Für ihn gilt es nun, das Risiko abzuwägen, die Talente in einer enormen Drucksituation in die Verantwortung zu nehmen. Oder um es mit einer weiteren Aussage von Berti Vogts zu formulieren: "Wir werden alle Gewissheiten bis zuletzt ausschöpfen."

