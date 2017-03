Stand: 04.03.2017 14:51 Uhr

Schwache Hannoveraner patzen in Karlsruhe von Matthias Heidrich, NDR.de

Hannover 96 hat in der Zweiten Bundesliga einen weiteren Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Nach dem jüngsten 2:2 im eigenen Stadion gegen Bielefeld verloren die Niedersachsen am Sonnabend beim nächsten Kellerkind, dem Karlsruher SC, mit 0:2 (0:1). Eine verdiente Niederlage für die uninspirierte Mannschaft von Trainer Daniel Stendel gegen einen KSC, der nach der 0:5-Schlappe beim FC St. Pauli wie ausgewechselt agierte. 96, durch den Sieg von Union Berlin schon am Freitag auf Tabellenrang drei abgerutscht, könnte bei einem Sieg Braunschweigs in Stuttgart am Montag auf Platz vier durchgereicht werden.

Hübner patzt, Mogusa trifft für den KSC

Hübsch war die Partie in der ersten Hälfte nicht anzuschauen. Das war auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Zahlreiche Fouls unterbrachen fortwährend den Spielfluss. Karlsruhe profitierte nach zehn Minuten von einem kapitalen Fehler Florian Hübners. Der 96-Verteidiger schlug nach einem langen Pass über den Ball, Stefan Mogusa war durch und vollendete abgezockt zum 1:0 für den KSC. Nur vier Minuten später hatten die Niedersachsen Glück, dass Dimitris Diamantakos frei vor Hannovers Torwart Philipp Tschauner das mögliche 2:0 vergab. Zudem hätte sich 96 bei Uffe Bechs Aktion in der 21. Minute über einen Handelfmeter nicht beschweren dürfen. Doch Schiedsrichter Patrick Alt zeigte nicht auf den Punkt.

Karlsruhe aggressiv, Hannover ohne Ideen

23.Spieltag, 04.03.2017 13:00 Uhr

Karlsruher SC

Karlsruher SC 2:0



Hannover 96 Tore: 1:0 Mugosa (10.) 2:0 Diamantakos (70., Foulelfmeter)

Karlsruher SC: Orlishausen - Bader, Gimber, Figueras, D. Kempe - Kom, Meffert - Valentini (82. Yamada), Prömel (90. Marcel Mehlem), Diamantakos - Mugosa (67. Hoffer)

Hannover 96: Tschauner - Sorg (46. Fossum), Anton, F. Hübner, Albornoz - Schmiedebach, Bakalorz - Sarenren-Bazee (58. Füllkrug), Karaman, Bech (74. S. Maier) - Harnik

Zuschauer: 15415



Weitere Daten zum Spiel

Hannover tat sich wieder einmal extrem schwer, seine Offensivqualitäten ins Spiel zu bringen. Gegen das hohe und konsequente Pressing der Gastgeber fand 96 keine Lösungen, kam phasenweise nur mit äußerster Mühe aus der eigenen Hälfte heraus. Erst zum Ende der ersten Hälfte setzten die Gäste ein paar Duftmarken im KSC-Strafraum. Einen Kopfball von Waldemar Anton parierte Karlsruhes Keeper Dirk Orlishausen stark, Martin Harnik war von seiner Nachschussmöglichkeit zu überrascht (33.). Der 96-Stürmer scheiterte nach einem Klasse-Pass von Manuel Schmiedebach erneut an Orlishausen (42.). Nur Augenblicke später rettete Schmiedebach im eigenen Strafraum in letzter Sekunde gegen Mogusa (43.). Bitter für 96: Oliver Sorg musste in der Pause mit Verdacht auf einen Riss im Trommelfell ausgewechselt werden. Für ihn kam Iver Fossum.

Albornoz ungeschickt, Diamantakos trifft vom Punkt

Den leichten Schwung aus der Schlussphase der ersten Hälfte konnten die Niedersachsen nicht in die zweiten 45 Minuten retten. Tschauner sorgte in der 50. Minute für eine Schrecksekunde, griff an einem leichten Ball vorbei, bereinigte die Situation aber kurz vor der Torlinie. Stendel reagierte nach einer knappen Stunde und brachte mit Niclas Füllkrug einen weiteren echten Angreifer für Außenstürmer Noah Joel Sarenren Bazee ins Spiel. Besser wurde es aber nicht. Im Gegenteil: Der KSC kam nach 70 Minuten zum verdienten 2:0. Diamantakos traf per Foulelfmeter. 96-Verteidiger Miiko Albornoz hatte Erwin Hoffer ungeschickt von den Beinen geholt. Für ein Comeback hatten die "Roten" zwar noch genügend Zeit, allein es fehlten der enttäuschenden Stendel-Elf die Mittel.

