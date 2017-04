Stand: 25.04.2017 19:54 Uhr

Kiel schlägt Lübeck und steht im Pokalfinale von Matthias Heidrich, NDR.de

Mit einem Derbysieg ins Landespokalfinale: Für Holstein Kiel läuft es aktuell rund. Die "Störche", die in der Dritten Liga als Tabellenzweiter um den Aufstieg in die Zweite Liga spielen, gaben sich am Dienstag im Halbfinale gegen den Regionalligisten VfB Lübeck keine Blöße. Kiel gewann das 124. Landesderby gegen den Erzrivalen vor 2.715 Zuschauern an der Lübecker Lohmühle mit einer überzeugenden Leistung 2:0 (2:0).

Im Endspiel wartet Eichede

Im Finale, das voraussichltich am 25. Mai ausgetragen wird, trifft Holstein im eigenen Stadion auf das Regionalliga-Schlusslicht SV Eichede, das sich in der Vorschlussrunde mit 4:1 gegen den Schleswig-Holstein-Ligisten Heider SV durchgesetzt hatte. Der Landespokalsieger ist für die erste DFB-Pokal-Runde qualifiziert und darf mit garantierten Einnahmen von 125.000 Euro rechnen. Sollte Kiel am Ende der Drittligasaison Dritter sein und Relegation spielen, müsste wohl ein anderer Termin für das Finale gefunden werden, da die Aufstiegsspiele gegen den Tabellen-16. der Zweiten Liga am 26. und 30. Mai angesetzt sind.

In diesem Fall würde es im Landespokalfinale ohnehin nicht mehr um die DFB-Pokal-Qualifikation gehen. Die ersten Vier der Dritten Liga sind ebenfalls im Pokal dabei. Eichede dürfte in den verbleibenden vier Saisonspielen also den Kielern die Daumen drücken. Bleiben sie unter den besten Vier, darf der Regionalligist vom Traumlos FC Bayern München träumen.

Fetsch und Peitz treffen für Kiel

Mit vielen kleinen Nicklickkeiten aber wenigen spielerischen Höhepunkten plätscherte die erste Hälfte des Landesderbys an der Lohmühle vor sich hin. Favorit Kiel, das die Aufgabe gegen den Tabellensechsten der Regionalliga Nord konzentriert anging, hatte die Partie von Beginn an im Griff. Zwingende Chancen konnten sich die "Störche" zunächst aber nicht erspielen. Erst in der 39. Minute münzten die Gäste ihre Überlegenheit in Zählbares um. Der agile Kingsley Schindler bediente Mathias Fetsch und der KSV-Stürmer hob den Ball über den herauseilenden VfB-Torwart Jonas Toboll hinweg ins Lübecker Tor zum 1:0 für Kiel. Kurz vor der Pause legte der Drittligist nach: Ecke Alexander Bieler, Kopfball Dominic Peitz - 2:0 (44.).

Volle Konzentration auf Regensburg

Nach dem Seitenwechsel wurden die Lübecker notgedrungen offensiver. Einen Freistoß von Marvin Thiel (58.) und zwei gute Möglichkeiten durch Gary Noel (65., 66.) hatte der Außenseiter zu verzeichnen. Für einen Treffer gegen die beste Defensive der Dritten Liga reichte es allerdings nicht. Kiel brachte den Sieg letztlich ohne große Probleme nach Hause und kann sich nun auf das Aufstiegsrennen konzentrieren. Dort steht das wichtige Auswärtsspiel beim Drittligavierten Jahn Regensburg an, das der Sportclub am Sonnabend ab 14 Uhr in voller Länge im NDR Fernsehen und bei NDR.de überträgt.

