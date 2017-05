Stand: 03.05.2017 15:11 Uhr

Nouri pro Europa: "Ich bin ja nicht die AfD"

Die unverhoffte Rückkehr auf Europas Fußballbühne, für Werder Bremen ist sie zum Greifen nahe. Nach elf Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage (neun Siege, zwei Unentschieden) sind die Hanseaten in den vergangenen acht Wochen wie der Phönix aus der "Abstiegskampfasche" auferstanden und bis auf Tabellenplatz sechs geklettert. Trainer Alexander Nouri hatte sich beim Thema Europa zuletzt eher bedeckt gehalten. Vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr / im NDR Livecenter) beim 1. FC Köln wagte sich der 37-Jährige aber aus der Deckung. Und wie. "Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD", gab Nouri am Donnerstag auf Nachfrage zum Besten und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Nouris Vertragsverlängerung steht bevor

Für den Coach ist die Möglichkeit, um den internationalen Wettbewerb spielen zu können, aber nur eine Zugabe: "Wir sind froh, wenn wir einen der Plätze belegen. Aber wir sind nicht vermessen und rufen es als Ziel aus." Das Thema Vertragsverlängerung des Trainers scheint indes nur noch Formsache zu sein. "Wir haben uns über grundsätzliche Dinge ausgetauscht. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir es im Laufe der kommenden Woche hinkriegen", sagte Sportchef Frank Baumann.

So könnte Werder Bremen spielen





















"Wir wollen die letzten drei Spiele gewinnen"

Mit einem Sieg könnte Werder Verfolger Köln auf sechs Punkte distanzieren. "Wir wollen die letzten drei Spiele gewinnen, was dann dabei herauskommt, werden wir sehen", sagte Nouri. Das Restprogramm der Bremer hat es in sich. Nach der Köln-Partie kommt Hoffenheim ins Weser-Stadion. Am letzten Spieltag geht es nach Dortmund.

Gnabry heiß, Pizarro fit - Bremer Luxusprobleme

Ob Nouri seine zuletzt erfolgreiche Mannschaft gegen Köln umstellen wird, ließ er offen. In Thomas Delaney und Serge Gnabry drängen zwei Leistungsträger zurück in die Startelf. Und auch Claudio Pizarro hat sich nach seinen überstandenen Rückenproblemen im Mannschaftstraining zurückgemeldet. "Wir haben eine sehr komfortable Personalsituation und werden versuchen, wieder die beste Zusammenstellung zu finden", so Nouri. Das Leipziger Interesse an Edelreservist Gnabry hat Werder zur Kenntnis genommen. Eine offizielle Anfrage des Tabellenzweiten gab es für den Offensivspieler bislang laut Baumann aber nicht.

Kruse: "Fans dürfen von Europa träumen" NDR 2 - 29.04.2017 18:07 Uhr Autor/in: Pusitzky, Axel Der Werder-Star hat beim 2:0 Erfolg über Hertha ein Tor geschossen. Axel Pusitzky hat mit Max Kruse gesprochen.







