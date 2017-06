Stand: 27.06.2017 21:02 Uhr

Hahn vor der Unterschrift beim HSV?

In die Kaderplanung des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist Bewegung gekommen, nachdem Mäzen Klaus-Michael Kühne dem Liga-Dino gut 20 Millionen Euro für Einkäufe in Aussicht gestellt hatte. Stürmer Bobby Wood hatte bereits am Sonnabend seinen Vertrag bei den Hanseaten vorzeitig bis ins Jahr 2021 verlängert. Auch die Bekanntgabe eines Dreijahresvertrages für den bisherigen Leihspieler Kyriakos Papadopoulos steht nun unmittelbar bevor. Der 25-jährige Grieche hat sein weiteres Engagement in der Hansestadt via Instagram verkündet. Eine offizielle Bestätigung des HSV fehlt allerdings noch. Zudem soll André Hahn von Borussia Mönchengladbach vor der Rückkehr zu den Hamburgern stehen, für die er bereits zwischen 2008 und 2010 in der A-Jugend und in Regionalliga auflief.

Neuzugang Pollersbeck dreht bei U21-EM auf

HSV: Millionengelder für die Transfers NDR 90,3 - 18.06.2017 17:44 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Nach Informationen von NDR 90,3 kann es endlich losgehen: Anteilseigner Klaus-Michael Kühne stellt dem Hamburger SV neues Geld für Transfers zur Verfügung.







3,87 bei 30 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuvor war am Sonntagabend zur Gewissheit geworden, was sich lange angedeutet hatte: Torhüter Julian Pollersbeck vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist der erste HSV-Zugang in dieser Transferperiode. Der 22-Jährige, der der deutschen U21 am Dienstagabend mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen England den Einzug ins EM-Finale sicherte, hat bei den "Rothosen" vorbehaltlich eines noch zu absolvierenden erfolgreichen Medizin-Checks einen Vertrag bis 30. Juni 2021 unterschrieben. Die Ablösesumme soll bei 3,5 Millionen Euro plus Boni liegen. Pollersbeck bestritt in der vergangenen Saison für die Pfälzer 31 Spiele. Hierbei blieb der 1,95 Meter große Schlussmann 14 Mal ohne Gegentor und ließ auch insgesamt nur 27 Gegentreffer zu.

"Wir haben uns von seinen Qualitäten überzeugt"

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Bundesliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der vier norddeutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, HSV, VfL Wolfsburg und Hannover 96 zur und während der Saison 2017/2018 im Überblick. mehr

"Julian ist ein junger und sehr talentierter Torhüter, der sein Potenzial in der vergangenen Saison beim 1. FC Kaiserslautern unter Beweis gestellt hat", sagte HSV-Sportchef Jens Todt über den neuen Mann. "Wir haben ihn schon länger beobachtet und uns von seinen Qualitäten überzeugt." Beim Hamburger SV wird Pollersbeck mit Christian Mathenia um die Position der Nummer eins kämpfen, Tom Mickel komplettiert das Keeper-Team. "Julian ist bereit, den nächsten Schritt zu machen", sagte Todt, der zudem die Initiative Pollersbecks hervorhebt: "Julian hat uns früh signalisiert, dass er zum HSV kommen möchte. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und dass wir wieder mit einem hervorragenden Torhüter-Trio in die neue Saison gehen werden."

Der im oberbayerischen Altötting geborene Pollersbeck spielte vier Jahre lang für Kaiserslautern. Für die deutsche U21-Auswahl stand er in Polen in allen drei bisherigen EM-Spielen im Tor. Zuvor hatte Ex-Nationaltorwart René Adler den HSV nach fünf Jahren verlassen. Der 32-Jährige spielt künftig beim Ligarivalen 1. FSV Mainz 05.

Der HSV-Kader für die Saison 2017/2018

























































Dieses Thema im Programm: Sportreport | 25.06.2017 | 19:25 Uhr