HSV: Eine Niederlage getarnt als Remis von Matthias Heidrich, NDR.de

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV taumelt weiter der dritten Relegation nach 2014 und 2015 entgegen. Nach drei Niederlagen in Folge kam der HSV am Sonntag zu Hause im Abstiegskrimi gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit bleiben die Hanseaten weiter hinter den punktgleichen Mainzern auf Tabellenplatz 16, weil sie die weitaus schlechtere Tordifferenz haben. "Der Punkt kann im Endeffekt noch sehr wertvoll sein", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol NDR 90,3, der optimistisch aufs Saisonfinale schaut: "Was wir heute gesehen haben, gibt uns Zuversicht für die nächsten Spiele." Am kommenden Sonnabend geht es für den Bundesliga-Dino auswärts gegen Schalke. Der letzte Spieltag hält ein Nordduell im Volksparkstadion mit dem VfL Wolfsburg bereit.

Gruß an Ostrzolek und Co. - Gisdol setzt auf Janjicic

Gisdol bot in dem wichtigen Heimspiel überraschend Vasilije Janjicic auf. Der 18-jährige Schweizer gab auf der "Sechs" sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Matthias Ostrzolek fand sich auf der Bank wieder, Kapitän Gotoku Sakai übernahm die linke Abwehrseite. Neben Janjicic durfte im Vergleich zur Augsburg-Pleite Gideon Jung für Walace im defensiven Mittelfeld ran. In der Offensive kam der zuletzt gesperrte Filip Kostic für Michael Gregoritsch zurück ins Team und Christian Mathenia stand wie erwartet wieder zwischen den Pfosten. Der musste bereits nach sieben Minuten die Null für die Hamburger festhalten. Bei Jhon Cordobas Versuch aus 16 Metern tauchte der Keeper schnell ab. Auch den Nachschuss von Yoshinori Muto entschärfte Mathenia.

Mathenia hält die Null in Hälfte eins fest

Hamburger SV

Hamburger SV 0:0



FSV Mainz 05 Tore: -:-

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier (88. Ostrzolek), K. Papadopoulos, Mavraj, Sakai - Janjicic, G. Jung - Hunt (82. Gregoritsch), L. Holtby (68. Jatta), Kostic - Wood

FSV Mainz 05: J. Huth - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - Öztunali (63. Samperio), Gbamin, Latza (79. Frei), de Blasis - Cordoba, Muto (87. Ramalho)

Zuschauer: 53915



Beide Mannschaften gingen in der Anfangsphase überraschend mutig zu Werke. Der HSV hatte von Beginn an den Vorwärtsgang drin. Kostic brach in der 14. Minute über links durch, passte scharf vors Tor, doch Lewis Holtby war am zweiten Pfosten nicht weit genug durchgelaufen. In der Folgezeit verflachte die Partie allerdings. Sowohl der HSV als auch Mainz versuchten, ihre spielerischen Mängel durch viel Einsatz wettzumachen. Spannung lag in der Luft, aber fußballerisch war es ganz schwach, was beide Mannschaften ablieferten. In der 39. Minute bewies Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin), dass er sein Handwerk versteht, als er bei Aaron Hunts Fall im Mainzer Strafraum nicht auf Elfmeter entschied. Gleich hinlegen, oder auf die Schwalbe verzichten und die freie Schussbahn nutzen, das wären die beiden Optionen für den HSV-Profi gewesen. Dieser entschied sich allerdings für ein Mittelding und bekam so weder einen Elfmeter noch eine sehr gute Torchance. Auf der anderen Seite war es wieder Mathenia, der den Gastgebern bei einem strammen Schuss von Cordoba das Remis rettete (40.). Kyriakos Papadopoulos hatte sich zuvor allzu leicht von dem Kolumbianer austanzen lassen.

Kostic trifft Donatis Arm

Auch die zweite Hälfte stand unter der Überschrift: viel Kampf, noch mehr Krampf. Kaum mehr als drei, vier Pässe in Folge fanden den eigenen Mann. Länge Bälle prägten vor allem das HSV-Spiel. Einer davon, von einem abgeklärt agierenden Janjicic geschlagen, war dann sogar aussichtsreich. Bobby Wood hatte freie Bahn, doch in letzter Sekunde klärte der starke Mainzer Kapitän Stefan Bell (52.). Auf der anderen Seite stoppte Papadopoulos Jairos Solo (70.). Etwas bitter für den HSV, dass Sieberts Pfeife auch in der 73. Minute stumm blieb, als Kositc aus kurzer Distanz Giulio Donatis ausgefahrenen Arm anschoss. Eine knifflige Szene, die andere Referees auch schon als Handelfmeter-würdig bewertet haben. In der Summe war Mainz dem Siegtor näher als der HSV. Philippe Gbamin setzte einen Freistoß aus 30 Metern knapp am Pfosten vorbei (81.). Letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung, die den Mainzern mehr hilft als dem HSV.

