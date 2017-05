Stand: 05.05.2017 22:21 Uhr

Fulminanter Fußballabend ohne Werder-Happyend von Christian Görtzen, NDR.de

In einem fantastischen Spiel unter Flutlicht ist die Erfolgsserie von Werder Bremen gerissen. Nach elf Partien ohne Niederlage musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri am Freitagabend beim 1. FC Köln mit 3:4 (2:3) geschlagen geben. 50.000 Zuschauer in der ausverkauften Kölner Arena erlebten ein Duell zweier Europa-League-Anwärter, an das sie lange zurückdenken werden. Für die Norddeutschen war es ein bitterer Rückschlag auf dem Weg nach Europa. Köln zog mit jetzt 45 Zählern in der Tabelle an Bremen vorbei und belegt nun den sechsten Rang, der sicher zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Werder folgt punktgleich dahinter auf dem siebten Rang. Für Werder folgen weitere Duelle mit Top-Teams. Am kommenden Wochenende ist die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast im Weserstadion, am 34. Spieltag geht es zu Borussia Dortmund.

Köln mit enormer Wucht zum 2:0

1. FC Köln

1. FC Köln 4:3



Werder Bremen Tore: 1:0 Modeste (13.) 2:0 Bittencourt (28.) 2:1 Bartels (34.) 2:2 Gebre Selassie (40.) 3:2 Zoller (44.) 4:2 Modeste (47.) 4:3 Gnabry (62.)

1. FC Köln: T. Horn - Klünter, Sörensen, Subotic, Heintz - M. Lehmann - Jojic (70. Höger), J. Hector - Zoller (82. Rudnevs), Bittencourt (75. K. Rausch) - Modeste

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic (81. Pizarro), L. Sané, Moisander - Ro. Bauer (65. F. Kainz), Gebre Selassie, Delaney (54. Gnabry), Grillitsch, Junuzovic - Bartels, M. Kruse

Zuschauer: 50000



Im Vergleich zum vergangenen Heimspiel gegen Hertha BSC (2:0) nahm Nouri lediglich eine Änderung an seiner Anfangsformation vor: Der wiedergenesene Däne Thomas Delaney rückte in die Elf, Maximilian Eggestein nahm auf der Ersatzbank Platz. Von dort aus musste das Talent mit ansehen, wie seine Teamkollegen auf dem Rasen sofort mächtig unter Druck gerieten. Köln kam mit enormer Wucht - und so wussten die Grün-Weißen kaum, wie ihnen geschah. FC-Offensivspieler Leonardo Bittencourt rutschte der Ball über den Spann, sein Schuss ging aus guter Position daneben (6.). Bremens Florian Grillitsch klärte per Kopf im letzten Moment vor dem lauernden Anthony Modeste (10.), und Bittencourt scheiterte an Werder-Torwart Felix Wiedwald (11.). Wenige Sekunden später war es dann so weit: Aus dem Gewühl heraus spitzelte Bittencourt den Ball zur Strafraummitte, wo Modeste zur Stelle war und das Spielgerät zum 1:0 (13.) für die Domstädter unter die Latte drosch.

Von den Hanseaten kam auch in der Folgezeit offensiv nichts. Das war bei den Rheinländern ganz anders. Wiedwald verhinderte in der 26. Minute gegen Modeste noch das zweite Gegentor, zwei Minuten später war er machtlos. Nach einem Ballverlust von Bremens Linksverteidiger Theodor Gebre Selassie in der gegnerischen Spielhälfte ging es ganz fix: Letztlich wuchtete Bittencourt eine maßgenaue Flanke von Lukas Klünter per Kopf zum 2:0 (28.) ins Netz.

Kurze Freude über den Ausgleich

Werder war gefordert, und Werder kam. Innerhalb von nur sechs Minuten machten die Norddeutschen aus einem 0:2 ein 2:2. Nach Vorarbeit von Kapitän Zlatko Junuzovic strebte Fin Bartels in höchstem Tempo mit dem Ball am Fuß auf Timo Horn zu. Der gebürtige Kieler schlenzte das Spielgerät mit dem Außenrist seines rechten Fußes am Kölner Torhüter vorbei zum 1:2 (34.) ins Netz. Eine Hereingabe von Junuzovic köpfte Gebre Selassie zum 2:2 (40.) ein. Beinahe hätte der Tscheche auch gleich noch das 3:2 folgen lassen. Nach scharfer Hereingabe von Bartels setzte Gebre Selassie den Ball aber aus wenigen Metern über das Kölner Tor. Werder war jetzt komplett im Sturm-und-Drang-Modus - darüber wurde die Defensivarbeit vernachlässigt. Dies rächte sich bitter: Nach Kopfball-Ablage von Modeste ging Zoller allein auf und davon. Der Stürmer blieb eiskalt und hob den Ball über Wiedwald hinweg zum 3:2 (44.) ins Tor. Es war der Schlusspunkt einer atemberaubenden, hochklassigen ersten Halbzeit.

Gnabry-Tor letztlich zu wenig

Und in dem Takt ging es nach der Pause sofort weiter. Nach einer unzureichenden Kopfballablage von Lamine Sané erzielte Modeste aus rechter Strafraumposition das 4:2 (47.) für die Rheinländer. Wiedwald machte bei dem Flachschuss ins kurze Eck nicht die beste Figur. Nouri war kurz darauf zu einem Wechsel gezwungen, bewegte sich der schon verwarnte Delaney nahe an einer Gelb-Roten Karte. Für ihn kam Nationalspieler Serge Gnabry. Und der flößte seinen Teamkollegen und den Werder-Fans bald darauf neue Hoffnung ein. Nach einer Flanke von Bartels erzielte der Offensivspieler das 3:4 (62.). Alles war wieder möglich für die Norddeutschen. Gnabry hatte zwei weitere gute Chancen (70. / 75.) zum Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Köln die Chance zum Knockout, doch nach Vorarbeit von Klünter scheiterte Modeste freistehend an Wiedwald.

