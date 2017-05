Stand: 03.05.2017 15:36 Uhr

Für Breitenreiter zählen nur noch 96-Siege

Statistisch ist bei Hannover 96 vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Heidenheim alles im (schwarz-weiß)-grünen Bereich. Seit acht Spielen sind die Niedersachsen in der zweiten Fußball-Bundesliga ungeschlagen, sieben davon absolvierte der Aufstiegskandidat gar zu null. In der Tabelle reicht das aber nach 31 Spieltagen nur zu Platz drei. Bleibt das so, müsste die Elf von Trainer André Breitenreiter am Saisonende in die ungeliebte Relegation.

Kapitän Schmiedebach bleibt wohl zu Hause

So macht sich im Saisonendspurt eine gewisse Anspannung breit. Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Düsseldorf war sogar von fehlender Bundesligareife die Rede. Zudem müssen die Niedersachsen wahrscheinlich auf Manuel Schmiedebach verzichten. Der Kapitän droht mit Wadenproblemen auszufallen und wird nicht mit nach Heidenheim fahren. Er habe zwar keinen Muskelfaserriss, aber starke Einblutungen und daher Schmerzen, erklärte Breitenreiter. Der 96-Coach bemüht sich unterdessen um eine positive Stimmung - auf und neben dem Platz. Im Training sei vor allem an den Laufwegen und der nötigen Präzision am Passspiel gearbeitet worden, verriet der 43-Jährige, der bei den Schwaben einen "unbequemen Gegner" mit starken Standards erwartet.

Breitenreiter lobt Einstellung

Zugleich lobt der Coach seine eigene Mannschaft: Einstellung und Moral stimmten. In Heidenheim wolle man nach dem vielerorts kritisierten Auftritt gegen Düsseldorf eine Reaktion zeigen. "Das ist die Endphase der Saison, in der zählen nur noch Siege", mahnt Breitenreiter, der auch die Tordifferenz im Blick hat. Die könnte im Aufstiegsrennen am Ende tatsächlich den Ausschlag geben. Momentan liegt Hannover einen Treffer hinter Braunschweig, sowie fünf Tore und drei Punkte hinter Tabellenführer Stuttgart. Deshalb möchte 96-Manager Horst Heldt die Konkurrenz unter Druck setzen: "Wir können am Freitag vorlegen und uns mit einem erfolgreichen Ergebnis dann ein schönes Wochenende machen."

So könnte Hannover 96 spielen