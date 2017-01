Stand: 19.01.2017 13:52 Uhr

Finne Väyrynen dritter Hansa-Winterzugang

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag in Stürmer Tim Väyrynen den dritten Winterzugang verpflichtet. Der siebenmalige finnische Nationalspieler wechselt vom Zweitligisten Dynamo Dresden zu den Mecklenburgern. Bei den Sachsen hatte der 23-Jährige zuvor seinen Vertrag aufgelöst. Er war im bisherigen Saisonverlauf bei der SG nur in einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen. Nun will Väyrynen seinem Ex-Club mit den Hanseaten ins Bundesliga-Unterhaus folgen.

"Ich habe mit Dresden den Aufstieg in die Zweite Liga erleben dürfen und denke, dass auch Hansa mit seinen Fans dort wieder hingehört", sagte der 1,91 Meter große Angreifer. Er werde "alles geben", um die Mannschaft zu unterstützen, kündigte der Finne an. "Mit ihm haben wir einen jungen, talentierten Spieler gewinnen können, der uns qualitativ weiterbringen und unseren Angriff gefährlicher machen wird", freute sich René Schneider, Vorstand Sport des Drittligisten, über die Verpflichtung Väyrynens.

Quiring und Nadeau ebenfalls neu an Bord der "Kogge"

Vor dem Transfer des Stürmers hatten die Mecklenburger bereits den ebenfalls Zweitliga-erfahrenen Außenangreifer Christopher Quiring (Union Berlin) sowie den Franzosen Joshua Nadeau unter Vertrag genommen. Letzterer verdiente sein Geld zuvor in Schweden bei Gefle IF und ist eine weitere Alternative für die Innenverteidigung.

Hansa Rostocks Kader für die Serie 2016/2017



















































Kofler vor dem Absprung

Den drei Verpflichtungen könnten nun Abgänge folgen. "Es kann durchaus sein, dass in den nächsten Tagen der eine oder andere Spieler den Verein verlässt", erklärte Trainer Christian Brand den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" ("NNN"). In Defensivspezialist Marco Kofler steht ein Akteur bereits unmittelbar vor dem Absprung. "Es ist schade, aber es macht keinen Sinn. So gerne ich auch für Hansa spiele und in Rostock wohne, muss ich sehen, dass ich sportlich vorankomme", sagte der Österreicher den "NNN". Der 27-Jährige darf sich mit Zustimmung des Vereins in den kommenden Tagen bei potenziellen neuen Arbeitgebern vorstellen. Weitere Kandidaten für einen Verkauf oder eine Ausleihe könnten Stürmer Melvin Platje und Offensivmann Hasan Ülker sein, die bis dato wenig Einsatzzeit erhalten haben.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 19.01.2017 | 19:30 Uhr