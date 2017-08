Stand: 01.08.2017 17:13 Uhr

Fast fix: Hamburger SV holt Van Drongelen

Gesichtet wurde zuletzt in Belgien und Spanien, gefunden wurde in Österreich nun ein erst 18 Jahre alter Niederländer. Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung eines Innenverteidigers. Rick van Drongelen wird, wenn nicht beim Medizin-Check am Donnerstag noch etwas Unvorhergesehenes passieren sollte, vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam zu den Rothosen wechseln. Dies bestätigte Sparta-Geschäftsführer Manfred Laros bei "RTV Rijnmond". Van Drongelen soll demnach beim HSV einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschreiben. "Ich denke, das ist mehr als ein guter Transfer für uns. Wir kassieren eine schöne Summe, die einen großen Beitrag zur weiteren Erholung des Vereins darstellt", sagte Laros. Die Ablösesumme soll sich auf annähernd drei Millionen Euro belaufen.

Im Testspiel gegen den HSV überzeugt

Die Hanseaten waren beim Testspiel gegen Sparta (1:1) im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Längenfeld auf Van Drongelen aufmerksam geworden. Der Kapitän der niederländischen U19 überzeugte nicht nur als kompromissloser Abräumer, er erzielte auch den Treffer für Rotterdam. In der Saison 2016/2017 lief der 1,85 Meter große Abwehrspieler in der Eredivisie 31-mal auf. Durch diesen Transfer endet beim HSV eine längere Suche. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, dass die Norddeutschen Stefano Denswil vom FC Brügge unter Vertrag nehmen würden. Doch dieser konnte bei einer Spielbeobachtung nicht restlos überzeugen. Als nächste Kandidaten galten der Spanier Alvaro Gonzalez vom FC Villarreal und der Argentinier German Pezzella von Real Betis Sevilla. Die Wahl fiel nun auf einen Spieler, dessen Profi-Karriere gerade erst begonnen hat.

