Stand: 06.04.2017 10:48 Uhr

Bewährungsstrafe für Ex-St.-Pauli-Profi Naki

Der ehemalige Fußballprofi des FC St. Pauli Deniz Naki ist im türkischen Diyarbakir wegen "Terrorpropaganda" zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und 22 Tagen verurteilt worden. Das bestätigte Fabio De Masi, Europaabgeordneter der Linken, der als Prozessbeobachter am Donnerstag vor Ort war. Im November war Naki noch freigesprochen worden. Der 27-Jährige, derzeit beim türkischen Drittligisten Amed SK in Diyarbakir aktiv, wurde beschuldigt, über soziale Netzwerke für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geworben zu haben. Naki hat die Vorwürfe stets bestritten.

"Gehe davon aus, dass ich noch im Knast landen werde"

"Das Urteil finde ich natürlich scheiße", sagte Naki der "Bild"-Zeitung: "Ich gehe davon aus, dass ich noch im Knast landen werde. Ich werde weiter den Mund aufmachen, wenn ich Menschen Not leiden sehe." Der Fußballer überlegt, mit seinem Rechtsbeistand gegen den Richterspruch vorzugehen. De Masi pflichtete Naki bei: "Das heutige Urteil ist bedauerlich - und absurd. Derselbe Richter, der Herrn Naki vom Vorwurf der Terrorpropaganda im letzten Jahr freigesprochen hat und damals unterstrich, dass in der Türkei Meinungsfreiheit herrsche, verurteilt ihn heute." Die Unabhängigkeit der Gerichte von der Politik in der Türkei sei nicht mehr gewährleistet.

Umstrittener Facebook-Eintrag

Unter anderem ging es in dem Verfahren um einen Facebook-Eintrag des Fußballers. Nachdem Amed SK im Januar 2016 im Pokal gegen den Erstligisten Bursaspor gewonnen hatte, schrieb Naki unter anderem, der Sieg sei denen gewidmet, "die bei den Grausamkeiten, die seit über 50 Tagen auf unserem Boden stattfinden, getötet oder verletzt wurden". Vom türkischen Fußballverband hatte Naki für seine Äußerungen die Rekordsperre von zwölf Spielen aufgebrummt bekommen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.04.2017 | 11:25 Uhr