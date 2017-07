Stand: 22.07.2017 15:57 Uhr

FC Hansa Rostock gelingt Auftakt nach Maß von Christian Görtzen, NDR.de

Das Pflichtspieldebüt von Pavel Dotchev als Trainer des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock ist zu einem vollen Erfolg geraten. Die Mecklenburger gewannen am Sonnabend zum Saisonauftakt mit 2:0 (1:0) bei den Sportfreunden Lotte. Vor 3.300 Zuschauern - darunter 2.000 Anhänger aus Rostock - erzielten Soufian Benyamina per Foulelfmeter und Bryan Henning mit einem Kunstschuss aus großer Entfernung die Tore. Die Hanseaten haben durch diesen Erfolg einen ersten kleinen Schritt auf ihrem angestrebten Weg vollzogen. Für diese Saison hatte die Vereinsführung als Ziel einen Platz im ersten Tabellen-Drittel ausgegeben. In der darauffolgenden Serie will der FC Hansa dann die Rückkehr in die Zweite Liga schaffen.

Sechs Neue in Hansa-Anfangsformation

1.Spieltag, 22.07.2017 14:00 Uhr

SF Lotte

SF Lotte 0:2



Hansa Rostock Tore: 0:1 Benyamina (19., Foulelfmeter) 0:2 Br. Henning (88.)

SF Lotte: Fernandez - Langlitz, Acquistapace, Heyer, Neidhart - Dej - Freiberger (68. Putze), Hober (68. Rosinger), Wendel, J. Lindner (46. Oesterhelweg) - Al Ghaddioui

Hansa Rostock: Blaswich - Riedel, Nadeau, Hüsing, Holthaus - Bischoff (69. Br. Henning) - Wannenwetsch, Owusu (76. Ziemer), Evseev (89. Väyrynen), Bouziane - Benyamina

Zuschauer: 3354



Weitere Daten zum Spiel

In der Startelf der Mecklenburger, bei denen während der Sommerpause 13 neue Spieler kamen und 16 den Verein verließen, standen sechs Zugänge. Das Tor hütete Janis Blaswich, der erst am Donnerstagabend in der Hansestadt eingetroffen war. Der 26-Jährige wurde für ein Jahr von Borussia Mönchengladbach II ausgeliehen. In der Abwehr kamen Oliver Hüsing (Ferencvaros Budapest) und Julian Riedel (FC Erzgebirge Aue) von Beginn an zum Einsatz. Und im Mittelfeld begannen die neuen Kräfte Mike Owusu (Hertha BSC II), Willi Evseev (1. FC Nürnberg) und Mounir Bouziane (1. FSV Mainz 05 II). Der defensive Mittelfeldspieler Amaury Bischoff führte als Kapitän die neuformierte Mannschaft an.

Benyamina trifft vom Elfmeterpunkt

Eine gute Viertelstunde lang tat sich herzlich wenig vor den Toren. Mitten hinein in einen gelungenen Rostocker Angriff ertönte plötzlich ein Pfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert. Der Berliner hatte in der Strafraummitte ein Foul vom Lotterer Moritz Heyer an Evseev erkannt. Es war eine fragwürdige Elfmeter-Entscheidung. Hansa-Angreifer Benyamina war dies egal, er guckte Lottes Keeper Benedikt Fernandez aus und schoss rechts unten zum 1:0 (19.) ein. Sofort danach skandierten die FCH-Anhänger: "Nie mehr Dritte Liga!" Lotte tat sich in der ersten Halbzeit schwer gegen die Norddeutschen, die defensiv sehr gut organisiert waren. Bezeichnenderweise resultierte die einzige gute Chance der Gastgeber aus einer Standardsituation: André Dej zwang Blaswich mit einem Freistoß aus 20 Metern zu einer Glanzparade. Der Ball wäre im linken oberen Torwinkel eingeschlagen. Rostocks Führung zur Pause war verdient.

Traumtor von Joker Henning

Zu Beginn der zweiten Halbzeit geriet der Vorsprung in Gefahr. Lottes Kevin Freiberger ließ den Ball geschickt durch die eigenen Beine passieren. In seinem Rücken zog Dej aus 16 Metern sofort ab, doch er schoss das Spielgerät in Blaswichs Arme. Rostock wirkte in den Offensivaktionen zwingender. In der 62. Minute schnippelte Benyamina den Ball aus halblinker Position nur knapp über den hinteren Torwinkel. Kurz darauf musste Hansa aber einen Rückschlag hinnehmen: Für Bischoff, der bei einer Abwehraktion im Rasen hängen geblieben war, ging es nicht mehr weiter (68.). Henning kam für ihn. Lotte unternahm in der Schlussphase mehr, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch richtig zwingend war das alles nicht. Besser - und vor allem schöner - machte es Henning. In der 88. Minute schoss der Zugang von Hertha BSC II den Ball aus knapp 50 Metern über Fernandez hinweg zum 2:0 ins Tor. Aus Rostocker Sicht war dies die perfekte Krönung eines idealen Saisonauftaktes.

