Stand: 09.10.2017 17:41 Uhr

Ex-Hansa-Star Pannewitz: Plötzlich wieder Profi

Wenn Hansa Rostock am Sonnabend bei Drittliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena gastiert (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier im Livestream), gibt es ein Wiedersehen mit Kevin Pannewitz. Der 25-Jährige, der mit 17 für die Mecklenburger debütierte, hat bei den Thüringern nach einem beinahe beispiellosen sportlichen Abstieg eine neue Chance im Profifußball bekommen.

Wer Kevin Pannewitz in diesen Tagen voller Elan und nahezu austrainiert bei den Übungseinheiten des Drittliga-Aufsteigers FC Carl Zeiss Jena beobachtet und seine Vorgeschichte nicht kennt, der würde kaum auf die Idee kommen, dass der 25-Jährige vor einigen Monaten noch eher die Statur eines Schwergewichtsboxers denn eines Fußball-Profis hatte. Etwa 125 Kilo brachte der Defensivspezialist bei einer Körpergröße von 1,85 Meter zu Beginn dieses Jahres auf die Waage. An die Rückkehr in den Leistungssport war für den gebürtigen Berliner, der zu diesem Zeitpunkt beim Sechstligisten Oranienburger FC Eintracht einen Spielerpass hatte, aber schon nicht mehr zum Einsatz kam, kaum mehr zu denken. Dann aber veränderte ein Besuch einer Partie seines Schwagers Timmy Thiele, der seinerzeit bereits bei Carl Zeiss angestellt war, sein Leben. Genau genommen waren es dessen Worte.

30 Kilo Gewichtsverlust in wenigen Monaten

"Einen wie dich könnten wir brauchen - aber du bist viel zu fett", sagte der 26-Jährige zu Pannewitz, der sich dadurch angestachelt fühlte, einen Comeback-Versuch zu starten. Er versprach Thiele, abzunehmen, wenn dieser ihm dafür eine Chance beim damals noch in der Regionalliga spielenden Traditionsclub verschaffen würde. Ein paar Monate später stand Pannewitz wieder am Ernst-Abbe-Sportfeld auf der Matte. Diesmal rund 30 Kilo leichter und voller Elan, die Verantwortlichen des Drittliga-Aufsteigers in einem Probetraining zu überzeugen. In Anbetracht seiner Vita kaum zu glauben, aber wahr: Der binnen weniger Jahre von der Bundes- in die Sechste Liga abgestürzte Fußballer erhielt bei den Thüringern einen Kontrakt bis 2019.

"Will das Vertrauen rechtfertigen"

"Ich freue mich, dass ich diese Chance hier bekomme. Ich will, wie auch schon in den Wochen und Monaten zuvor, in denen ich mich zurück gekämpft habe, alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen und letztlich das Vertrauen, das der Trainer und die Verantwortlichen in Jena in mich setzen, auch zu rechtfertigen", sagte der 25-Jährige nach der Vertragsunterschrift.

Ein Fußballer-Leben voller vergebener Chancen

Nun also ist der Mann, der mit 17 für Hansa in der Zweiten Liga debütierte und einst als eines der größten Versprechen des deutschen Fußballs galt, im wahrsten Sinne des Wortes im "Paradies". So heißt Jenas Park an der Saale, die das Stadion des Drittliga-Aufsteigers umfließt. Packt Pannewitz es hier auch nicht, dann vermutlich nirgendwo mehr. Hinter ihm liegt jetzt schon ein Fußballer-Leben voller vergebener Chancen. Bei Hansa wurde er wegen Gewichtsproblemen und anderer Eskapaden mehrfach suspendiert und wieder begnadigt. Trotz seines wenig profihaften Lebenswandels holte ihn Felix Magath 2012 zum VfL Wolfsburg. Doch selbst der als Schleifer bekannte Coach ("Es wäre schade, wenn der Fußball so ein Talent verliert") scheiterte an dem schlampigen Genie. Nach lediglich einer Saison ohne jeglichen Erstliga-Einsatz wurde der Vertrag aufgelöst. Hernach verschwand "Wannewitz", wie der Boulevard ihn wegen seiner Gewichtsprobleme taufte, von der überregionalen Fußball-Bühne.

Ex-Bundesliga-Spieler jobbte als Hausmeister

Goslarer SC, VSG Altglienicke und schließlich Oranienburg hießen Pannewitz' weitere Stationen. "Ich bin an mir selbst gescheitert, ich habe den Kampf gegen mich verloren", sagte der Defensivspezialist einst. Er hätte jemanden gebraucht, "der 24 Stunden auf mich aufpasst", erzählte er freimütig. In den Niederungen des Amateurfußballs angekommen, musste der 25-Jährige Knochenjobs annehmen, um seinen Unterhalt zu bestreiten. Er schleppte für eine große Handelskette Haushaltsmaschinen in Wohnungen und arbeitete als Hausmeister. Beworben hatte sich Pannewitz auch bei der Berliner Stadtreinigung. Müllfahrer wollte er werden und ist nun vielleicht bald für Carl Zeiss der "Staubsauger" im defensiven Mittelfeld.

Coach Zimmermann: "Er ist jetzt so weit"

"Er ist jetzt so weit", erklärte Coach Mark Zimmermann vor dem Achtelfinal-Spiel im thüringischen Landespokal am Sonntag gegen Rot-Weiß Erfurt (2:1). Im Kader stand Pannewitz, der bis dato nur in der Reserve des Aufsteigers eingesetzt wurde, dann aber nicht. Möglicherweise feiert er ja ausgerechnet am Sonnabend gegen Hansa sein Drittliga-Debüt für Jena. Gegen jenen Club also, bei dem eine der vielleicht ungewöhnlichsten Karrieren im deutschen Profifußball begann.

Kevin Pannewitz: Einmal Profi und zurück Nordmagazin - 12.01.2016 19:30 Uhr Mit 18 spielte Kevin Pannewitz in der Zweiten Liga, hatte eine große Karriere vor sich. Das Talent war da, doch es fehlte an Disziplin. Heute ist er bei der Berliner Stadtreinigung.







