Entscheidung über Thioune-Zukunft beim VfL naht

Daniel Thioune ist zuversichtlich, beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück vom Interims- zum Chefcoach befördert zu werden. "Es gab Gespräche mit der Vereinsführung, in denen ich einen klaren Weg aufgezeigt habe, wie wir aus dieser Ergebniskrise herauskommen. Jetzt liegt es an den Entscheidungsträgern, sich zu dem Weg zu bekennen oder andere Entscheidungen zu treffen", erklärte der 43-Jährige in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ("NOZ").

Er sei mit einem "positiven Gefühl" aus der Unterredung mit den Clubverantwortlichen herausgegangen, sagte der etatmäßige Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Er gehe davon aus, dass es bis Mitte dieser Woche eine "klare Kommunikation" von Vereinsseite geben werde, ob er dauerhaft Übungsleiter der Drittliga-Mannschaft bleiben werde, sagte Thioune. Aus seinen Ambitionen machte der 43-Jährige keinen Hehl: "Mein Anspruch ist es, Profi-Trainer zu sein."

"Habe gezeigt, dass ich im Profifußball Schritte machen kann"

Thioune ist seit der Entlassung von VfL-Rekordspieler Joe Enochs Interimscoach der "Lila-Weißen". Die sportliche Talfahrt konnte er bis dato noch nicht stoppen. Unter seiner Regie gingen fünf von sechs Pflichtspielen verloren. Allerdings zeigte sich das Team trotz der Niederlagen formverbessert. "Ich glaube, ich habe jetzt auch gezeigt, dass ich im Profifußball Schritte machen kann", erklärte Thioune. Sollten sich Osnabrücks Verantwortliche dennoch für die Verpflichtung eines externen Trainers entscheiden, werde er ohne Murren wieder seiner Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum aufnehmen, sagte der 43-Jährige.

Vollmann dementiert Gespräche mit Osnabrück

Nach "NOZ"-Informationen tendiert der Drittliga-Vorletzte allerdings dazu, Thioune zunächst bis zum Saisonende das Profiteam hautpverantwortlich anzuvertrauen. Inwieweit das Management des Clubs Gespräche mit anderen Kandidaten gesucht oder gar geführt hat, ist nicht bekannt. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Peter Vollmann vom Ligarivalen VfR Aalen ein Kandidat an der Bremer Brücke sei. Diese entkräftete der frühere Übungsleiter von Hansa Rostock und Holstein Kiel nun aber in der "Schwäbischen Post": "Ich verstehe nicht, wie so etwas auf den Tisch kommt. Da ist null dran. Es gibt keine Anfrage, und ich hatte null Kontakt nach Osnabrück. Ich habe weder mit jemandem telefoniert noch mich getroffen."

