Stand: 06.03.2017 04:42 Uhr

Eintracht: "Perfekter Tag" gegen Stuttgart?

Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht hat eine große Leidenschaft: die Musik. Der 43-Jährige geht seit seiner Jugend gerne auf Konzerte, hat zahlreiche Alben in seinen Regalen stehen. Gut möglich, dass sich in seiner Sammlung auch der Lou-Reed-Klassiker "Perfect Day" befindet. Denn vielleicht hatte Lieberknecht diesen Song im Hinterkopf, als er über das kommende Topspiel heute (20.15 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart sprach. "Wir müssen ein nahezu perfektes Spiel abliefern, nur das ermöglicht uns die Chance auf drei Punkte. Jeder Spieler braucht einen perfekten Tag und muss fast fehlerfrei spielen", sagte der Coach des Tabellenvierten.

Rückenwind durch Sandhausen-Sieg

Ordentlich Rückenwind für den "Perfect Day" vor dem Duell gegen den Spitzenreiter soll der Sieg (1:0) in Sandhausen geben. Es war der erste "Dreier" im Jahr 2017: "Der schwer erkämpfte Erfolg hat uns schon etwas geholfen. Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Spiel abzuliefern. Das ist das Wichtigste", so Musikfan Lieberknecht, der mit seiner Mannschaft gegen Stuttgart vor eigenem Publikum den Ton angeben möchte. Mit einem Sieg würde die Eintracht den Rückstand auf den VfB auf vier Punkte verkürzen. Auch das Hinspiel war ein Spitzenspiel: Die Niedersachsen kassierten damals in Stuttgart als Tabellenerste ihre erste Niederlage (0:2).

Abwehr trifft auf besten Stürmer der Liga

Eine besonders schwierige Aufgabe kommt auf die Abwehr der Braunschweiger zu. Verteidiger Gustav Valsvik und seine Kollegen bekommen es mit Simon Terodde (15 Treffer) zu tun, dem bisher erfolgreichsten Torjäger der Zweiten Liga: "Natürlich wird es eine tolle Herausforderung und sicherlich ein starkes Duell. Terodde ist mir von der Statur her nicht unähnlich und sehr kopfballstark", sagte der 1,95 m große Norweger, der die drei freien Tagen nach dem Sandhausen-Spiel für einen Kurztrip in seine Heimat nutzte und dort viel Zeit mit seinem Bruder verbrachte: "Einfach um sich auszutauschen und insgesamt, um ein wenig Ruhe zu genießen." Gegner Terodde wird nach seinem Nasenbeinbruch mit einer Gesichtsmaske auflaufen. "Das wird für ihn kein Problem sein, ich erwarte nicht, dass es ihn einschränkt", so die Einschätzung von Lieberknecht.

Lieberknecht muss Verteidigung umbauen

Verzichten muss der Eintracht-Coach gegen die auf "nahezu allen Positionen erstligareif" besetzten Schwaben auf Valsviks Kollegen in der Innenverteidigung: Saulo Decarli fällt aus, er hat Beschwerden an der Achillessehne. "Es muss schon was heißen, wenn Saulo das Training abbricht. Er hatte richtig Schmerzen", sagte Lieberknecht. Außerdem fehlt Patrick Schönfeld, der zentrale Mittelfeldspieler hat muskuläre Probleme. Fraglich bleibt der Einsatz von Ken Reichel: Der Linksverteidiger plagt sich mit den Folgen eines Hexenschusses herum. "Es sieht schon besser aus", hofft Lieberknecht auf einen Einsatz. Möglich ist eine taktische Umstellung von Vierer- auf eine Dreierkette. Die Braunschweiger werden jedenfalls alles versuchen, um im wohl ausverkauften Stadion einen perfekten Tag zu erleben.

