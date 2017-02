Stand: 15.02.2017 11:29 Uhr

Braunschweig: Befreiungsschlag oder Krise? von Florian Neuhauss, NDR.de

20 Spieltage lang war bei Eintracht Braunschweig alles in bester Ordnung. Die "Löwen" belegen seit Saisonbeginn in Liga zwei einen der ersten drei Plätze. Überraschend sei noch hinzugefügt, denn mit einer derart guten Runde konnte eigentlich niemand rechnen. Doch mittlerweile haben die Niedersachsen etwas zu verlieren, die Leichtigkeit der Startwochen ist verflogen. Nur zwei der jüngsten zehn Partien haben sie gewonnen, im Jahr 2017 gab's noch gar keinen Dreier. Nun droht erstmals in dieser Saison das Abrutschen aus den Aufstiegsrängen. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Erzgebirge Aue (Freitag, 18.30 Uhr/im NDR Livecenter) ist ein Sieg Pflicht. Aber die Vorzeichen waren vor dem 1:2 gegen St. Pauli dieselben.

Landet das Team von Trainer Torsten Lieberknecht endlich den Befreiungsschlag, oder rutscht es in die Krise? Eine Analyse.

Wie konnte es so weit kommen?

Seit Ende Oktober ist der Wurm drin bei den "Löwen". Damals verspielten sie in Dresden (2:3) und gegen Hannover (2:2) zweimal eine 2:0-Führung. Die Auftritte in den folgenden Wochen haben gemein, dass es den Eintracht-Profis kaum einmal gelang, über 90 Minuten die volle Leistung abzurufen. Nach dem jüngsten 1:1 in Nürnberg sagte Kapitän Marcel Correia: "Wir sind gut in die Partie gekommen, haben es dann aber verpasst, Ruhe reinzubringen." Trainer Torsten Lieberknecht bemängelte, sein Team habe "nach dem Führungstreffer das Spielen etwas eingestellt". In den Spielen zuvor waren die Braunschweiger erst spät aufgewacht.

Was ist mit der starken Offensive los?

Wie zum Jahresauftakt in Würzburg (1:1) war es auch in Nürnberg Christoffer Nyman, der sein Team vor einer Niederlage bewahrte. Ohne den 24-jährigen Norweger würde es bei den Norddeutschen düster aussehen. Denn Torjäger Domi Kumbela ist vollkommen aus der Spur geraten. Dem Deutsch-Kongolesen sind im ersten Saison-Halbjahr elf Tore gelungen, nach zwei frühen Auswechslungen in Würzburg und gegen die Hamburger schmorte Kumbela in Nürnberg 90 Minuten auf der Bank. An seiner Stelle stürmte Onel Hernandez neben Nyman. "Wir haben uns für ihn als zweite Sturmspitze entschieden, weil wir mit ihm und 'Totte' Nyman zwei sehr bewegliche und am Boden starke Angreifer haben wollten", erklärte Lieberknecht. Außer Kumbela, Nyman (sechs) und Hernandez (vier) hat kein Spieler mehr als zwei Tore erzielt. Braunschweig ist zu leicht ausrechenbar, andere Spieler müssten in die Bresche springen.

Was macht und sagt der Trainer?

"Wir sind weiter auf dem richtigen Weg" - Lieberknecht will nichts von einer Krise wissen. In Nürnberg änderte der Coach seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf gleich sieben Positionen. Das hatte mit den drei Gelbsperren (Reichel, Omladic und Schönfeld) zu tun, aber nicht nur: Lieberknecht setzte nicht nur in Sachen Kumbela ein Zeichen, sondern auf in der in Braunschweig oft diskutierten Systemfrage. So kehrten die "Löwen" zum in der vergangenen Saison bevorzugten 3-5-2 zurück. Mit Phil Ofosu-Ayeh, Hendrik Zuck, Mirko Boland und Salim Khelifi das Flügelspiel wiederzubeleben, gelang allerdings nur zeitweise. "Trotz der vielen Umstellungen haben wir ein gutes Spiel abgeliefert und alle haben sich gut präsentiert", meinte Lieberknecht, der gegen Aue mit Sicherheit trotzdem wieder Änderungen vornehmen wird.

Was macht die Konkurrenz?

Ins neue Jahr starteten die "Löwen" als die Gejagten - nur um gleich an der ersten Hürde (Würzburg) zu straucheln und die Tabellenführung an den großen Rivalen Hannover abzugeben. Mittlerweile ist - wie von den meisten Experten schon vor der Saison prognostiziert - neben den "Roten" auch der VfB Stuttgart an Braunschweig vorbeigezogen. Statt auf die beiden Bundesliga-Absteiger muss die Eintracht nun wohl verstärkt nach unten gucken. Denn mittlerweile ist Union Berlin bis auf einen Punkt herangerückt. Lieberknechts Mannschaft kann gegen Aue vorlegen, doch klappt es wieder nicht mit einem Sieg, droht am Sonntag, wenn die Berliner beim Karlsruher SC gastieren (13.30 Uhr) mit dem Abrutschen auf Rang vier der Fall auf den bitteren Boden der Tatsachen.

