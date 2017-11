Stand: 17.11.2017 20:27 Uhr

Eintracht kassiert Ausgleich in letzter Minute von Sebastian Ragoß, NDR.de

Für Eintracht Braunschweig hat es wieder nicht zum ersten Auswärtssieg in dieser Zweitliga-Saison gereicht. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht schien am Freitag nach einer deutlichen Leistungssteigerung den Erfolg in Bielefeld bereits sicher zu haben, ehe sie in letzter Minute doch noch den Ausgleich zum 2:2 (0:1) kassierte. "Die Enttäuschung ist riesengroß. Nach der zweiten Hälfte hätten wir die drei Punkte verdient gehabt", sagte Eintracht-Kapitän Ken Reichel.

Schütz zielt beim Freistoß ganz genau

14.Spieltag, 17.11.2017 18:30 Uhr

A. Bielefeld

A. Bielefeld 2:2



Braunschweig Tore: 1:0 Schütz (7.) 1:1 Abdullahi (56.) 1:2 Hochscheidt (64.) 2:2 Putaro (90.)

A. Bielefeld: Ortega - Dick, Weigelt, Salger, Hartherz - Weihrauch (70. Hemlein), Prietl, Schütz (85. Brandy), Staude (78. Putaro) - Voglsammer, Klos

Braunschweig: Fejzic - R. Becker, Valsvik, S. Breitkreuz, K. Reichel - Samson - Khelifi (73. Zuck), Ö. Yildirim (68. Schönfeld), Hochscheidt, Hernández - Abdullahi (79. P. Tietz)

Zuschauer: 16367



Weitere Daten zum Spiel

Der Abend auf der Bielefelder "Alm" hatte für die personell noch immer arg gebeutelte Eintracht denkbar unglücklich begonnen. Tom Schütz verwandelte schon in der siebten Minute einen Freistoß aus gut 20 Metern zum 1:0 für die Ostwestfalen. Braunschweig ließ zu Beginn die Präzision in der Offensive vermissen und lief ein ums andere Mal unnötig ins Abseits. Dann gelang es Suleiman Abdullahi, sich von seinem Gegenspieler zu lösen, Arminia-Keeper Stefan Ortega verhinderte den Ausgleich (21.). Wenig später die nächste gute Gelegenheit, dieses Mal auf der anderen Seite: Fabian Klos zögerte zu lange mit dem Schuss und wurde schließlich geblockt (25.). Spielerische Höhepunkte waren jedoch rar in der umkämpften Partie.

"Löwen" in der zweiten Hälfte deutlich besser

Das änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel. Abdullahi hätte beinahe für einen perfekten Start der Gäste in den zweiten Durchgang gesorgt. Der Stürmer platzierte seinen Kopfball aus sechs Metern allerdings genau in die Tormitte, sodass Ortega den Ball über die Latte lenken konnte (47.). Die Eintracht agierte nun zielstrebiger und kam zum verdienten Ausgleich. Es war kein Zufall, dass Abdullahi ihn im Anschluss an eine Ecke markierte (56.). Der Angreifer belohnte sich für seinen starken Auftritt. Die "Löwen" dominierten auf einmal klar. Salim Khelifi hatte noch Pech, dass sein Schlenzer knapp am Pfosten vorbeistrich (62.). Genauer zielte Jan Hochscheidt, der einen langen Pass von Reichel zum 2:1 für die Niedersachsen verwertete (64.).

Ausgleich in letzter Minute

Würde es noch eine Antwort der Arminia geben? Bielefeld rannte mit großem Aufwand dem Rückstand hinterher, war mit den vielen hohen Bällen auf Mittelstürmer Klos aber auch ziemlich ausrechenbar. Christoph Hemlein hatte dennoch den Ausgleich auf dem Kopf, Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic parierte glänzend (86.). Und doch reichte es wieder nicht zum ersten Auswärtssieg, weil Leandro Putaro in der 90. Minute den Ball nach einer Ecke über die Linie stocherte und für eine Menge Frust auf Seiten der Gäste sorgte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle zweite Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.11.2017 | 22:40 Uhr