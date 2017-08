Stand: 05.08.2017 15:54 Uhr

Drittliga-Premierensieg für Meppen von Sebastian Ragoß, NDR.de

Riesenjubel beim SV Meppen: Der Aufsteiger feierte am Sonnabend seinen ersten Sieg in der Dritten Liga überhaupt. Beim zuvor ungeschlagenen FC Hansa Rostock setzten sich die Emsländer mit 2:1 (0:0) durch. Dabei agierte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart 65 Minuten in Überzahl, nachdem Rostocks Kapitän Amaury Bischoff nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte. "Wir haben vieles nicht richtig gemacht und trotzdem gewonnen. So paradox ist das", sagte Neidhart.

Hansa - Meppen: Die Höhepunkte Sportclub - 05.08.2017 14:00 Uhr Der SV Meppen hat in der Dritten Liga überraschend bei Hansa Rostock gewonnen. Drei Treffer und eine Rote Karte bekamen die Zuschauer im Ostseestadion zu sehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rot für Bischoff nach einer Tätlichkeit

Hansa begann schwungvoll, kombinierte phasenweise gut und hatte nach einer gefährlichen Flanke von Mounir Bouziane (7.) und einem Kopfball von Oliver Hüsing erste Torchancen. Meppen igelte sich in der Defensive ein und tat so gut wie nichts für die Offensive. Das änderte sich auch nach der Roten Karte für Bischoff zunächst nicht. Rostocks Kapitän wurde von Nico Granatowski festgehalten, schlug mit dem Arm nach hinten aus und traf seinen Gegenspieler im Gesicht. Auch wenn die Entscheidung von Schiedsrichter Thorben Siewer (Olpe) für lauten Unmut auf den Tribünen sorgte, sie war durchaus vertretbar. Die Verteilung der Spielanteile blieb allerdings gleich: Meppen blieb in der ersten Hälfte im Angriff den Beweis der Drittliga-Tauglichkeit schuldig.

Granatowski mit der Entscheidung per Traumtor

4.Spieltag, 05.08.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:2



SV Meppen Tore: 0:1 Girth (51.) 1:1 Ziemer (68.) 1:2 Granatowski (88.)

Hansa Rostock: Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Br. Henning (89. Väyrynen) - Bouziane, Owusu (60. Ziemer), Bischoff, Wannenwetsch - Benyamina (79. Alibaz)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Wagner (76. Hyseni) - Kremer (63. Kleinsorge), Puttkammer, Leugers, Granatowski - Posipal (46. Vrzogic) - Girth

Zuschauer: 12300



Weitere Daten zum Spiel

Das änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel. Mit dem ersten guten Angriff gingen die Emsländer in Führung. Markus Ballmert durfte ungestört flanken, Benjamin Girth vollendete per Kopf (51.) - das erste Gegentor für Hansa in dieser Spielzeit hinterließ Wirkung. Meppen war nun gleichwertig und zwang die Rostocker zu Fehlern. Ansehnlich war die Begegnung jedoch nicht. Viele Zweikämpfe und Diskussionen ließen kaum einmal Spielfluss entstehen. Doch Hansa fing sich wieder und kam zum Ausgleich: Der eingewechselte Marcel Ziemer setzte sich nach einem Eckball in der Luft durch und köpfte den Ball direkt unter die Latte (68.). Der Treffer belebte die Partie deutlich, beide Mannschaften erhöhten noch einmal das Tempo.

Granatowski wurde in der 88. Minute schließlich zum Matchwinner. Der Meppener Stürmer legte sich den Ball gute 25 Meter vor dem Tor zurecht und schoss ihn in die Maschen - aus Sicht des SVM ein Traumtor genau zur rechten Zeit.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.08.2017 | 14:00 Uhr