Stand: 22.02.2017 16:27 Uhr

VfL Osnabrück gegen Werder II unter Druck

Drei Spiele in Folge ist der VfL Osnabrück in der Dritten Liga nun ohne Sieg. So eine Durststrecke hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs bislang noch nicht gehabt. Im Heimspiel am Freitagabend gegen Werder Bremen II brauchen die drittplatzierten Niedersachsen einen "Dreier", um im Aufstiegsrennen nicht weiter an Boden zu verlieren. "Wir spüren den Druck, können aber auch damit umgehen", sagte der VfL-Coach am Mittwoch auf der Pressekonferenz. Der Sportclub überträgt das Drittliga-Nordduell ab 18.55 Uhr im Video-Livestream bei NDR.de.

Enochs: "Wir müssen jetzt gemeinsam aufstehen"

Remis in Duisburg, eine Heimpleite gegen Tabellenschlusslicht Mainz II und zuletzt die Niederlage in Magdeburg, der VfL ist von der Rolle und Enochs fand vor allem nach dem jüngsten 0:3 klare Worte: "Das ist einfach zu wenig. Wir müssen jetzt gemeinsam aufstehen, um aus dem Loch, das wir uns selbst gebuddelt haben, wieder rauszukommen." Gegen die zweite Mannschaft der Bremer soll dies gelingen, zumal Werders U23 ohne Hilfe von oben auskommen muss, weil die Profis am selben Abend beim VfL Wolfsburg spielen.

Hinspiel ging klar an Werder II

Ohnehin hat Enochs die Konzentration auf die Gegner als eine mögliche Ursache für die schwachen Leistungen ausgemacht: "Wir haben in den letzten Wochen vielleicht etwas den Fokus auf unsere Mannschaft verloren und zu sehr auf den Gegner geschaut. Das wollen wir ändern." Das Hinspiel gegen Werder II wird sich der VfL-Coach aber bestimmt noch einmal anschauen. Das entschieden nämlich die Bremer mit 4:2 für sich.

