Stand: 25.01.2017 14:55 Uhr

Osnabrück: Savran-Schock trübt Derby-Vorfreude

Unmittelbar vor dem Derby am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de) gegen Preußen Münster muss Fußball-Drittligist VfL Osnabrück einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften. Kapitän Halil Savran fällt für den Rest der Saison aus. Das ist das Ergebnis des athroskopischen Eingriffs am rechten Knie des Angreifers, der sich die Verletzung während der Wintervorbereitung im Testspiel gegen Rödinghausen (1:1) zugezogen hatte. "Bei Halil wurde ein Knorpelschaden festgestellt, damit fehlt er voraussichtlich vier bis sechs Monate", erklärte VfL-Physiotherapeut Günter Schröder in einer Mitteilung des Vereins. Bereits in der Hinrunde hatte Savran wegen eines Mittelfußbruches zwei Monate pausieren müssen.

So könnte Osnabrück spielen





















Rüzgar soll die Sturmlücke schließen

Der VfL reagierte bereits vor der Diagnose auf die erneute Verletzung seines zweitbesten Torschützen (fünf Treffer) und lieh von Fortuna Düsseldorf II Kemal Rüzgar aus. Der 21-Jährige kommt mit der Empfehlung von sieben Treffern in 13 Regionalligaspielen an die Bremer Brücke. Im lila-weißen Trikot soll er nun mit Toren dazu beitragen, dass den drittplatzierten Niedersachsen der Sprung in die Zweite Liga gelingt. Derzeit rangiert der VfL mit einem Zähler Rückstand auf Magdeburg auf dem Relegationsplatz, Tabellenführer Duisburg ist lediglich drei Punkte entfernt.

Letzter Derby-Heimsieg vor mehr als vier Jahren

Wegweisend für eine erfolgreiche Aufholjagd soll schon der erste Derby-Heimsieg gegen Münster seit dem 10. September 2011 werden. Allerdings fallen neben Savran in Christian Groß (Kreuzbandriss) und Jules Reimerink (Gelbsperre) zwei weitere Stammspieler aus. Dafür müssen die VfL-Profis keine Angst mehr vor Amaury Bischoff haben, der vor zwei Jahren bei Münsters 2:0-Erfolg mit zwei Treffern den VfL quasi im Alleingang erlegte. Der 29-Jährige wechselte vor wenigen Tagen zu Hansa Rostock.

Weitere Informationen mit Video Polizei Osnabrück bereitet sich auf Derby vor Sonnabend findet das Derby zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster statt - ein Risikospiel. In der Innenstadt hat die Polizei ein Alkohol- und Pyrotechnikverbot verfügt. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.01.2017 | 13:55 Uhr