Stand: 10.03.2017 09:12 Uhr

Osnabrück - Kiel: Verfolgerduell heute Abend live

Vor etwas mehr als vier Wochen war beim VfL Osnabrück die (Drittliga-)Welt noch in Ordnung. Das Team von Trainer Joe Enochs hatte beim Tabellenführer MSV Duisburg ein 2:2 erkämpft und blieb mit 36 Zählern erster Verfolger der "Zebras". Seitdem jedoch haben die Niedersachsen in vier Partien keinen einzigen Punkt mehr geholt und sind auf den neunten Tabellenplatz zurückgefallen. Angesichts dieser Negativserie mutet es fast skurril an, dass der VfL vor dem Nordduell heute Abend (19 Uhr, im Video-Livestream bei NDR.de) gegen den Tabellennachbarn Holstein Kiel immer noch Rang zwei im Visier hat. Auch der Gegner von der Ostsee darf bei lediglich drei Zählern Rückstand noch vom Zweitliga-Aufstieg träumen.

So könnten Osnabrück und Kiel spielen











































Wann wird Enochs' Vertrag verlängert?

"Wir stehen wieder auf und arbeiten daran, die Ergebnisse zum Positiven zu verändern", hatte Enochs nach der jüngsten 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden erklärt, gab aber auch zu: "Der Frust sitzt so tief, tiefer geht es gar nicht mehr." Am 30. Juni 2017 endet der Vertrag von Enochs, über eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus muss er sich aber wohl keine Gedanken machen: Ende 2014/Anfang 2015 verlor Osnabrück sogar fünf Spiele in Folge und verlängerte dennoch den Vertrag mit dem damaligen Trainer Maik Walpurgis.

"Momentum" spricht für Kiel

Walpurgis saß auch auf der Bank, als der VfL die einzige Niederlage aus den jüngsten zehn Pflichtspielen gegen Holstein Kiel kassierte. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 7. März 2015, gab es ein 1:0 für die "Störche" im Holstein-Stadion. Für die Kieler war es damals der fünfte Sieg in Folge - sie kletterten erstmals auf einen Aufstiegsrang, wurden am Saisonende Dritter und scheiterten auf fast tragische Weise erst in der Relegation an 1860 München. Eine ähnliche Aufholjagd - mit besserem Ende - ist auch in dieser Saison möglich. Im Gegensatz zu Osnabrück spricht das "Momentum" für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang, die sich trotz einiger Rückschläge Punkt für Punkt nach oben gearbeitet hat. Beim jüngsten 2:1 gegen Paderborn bewiesen die Kieler zudem, dass sie auch "dreckige Spiele" für sich entscheiden können.

Drei gesperrte Profis verpassen Nordduell

Personell sind Enochs und Anfang zu Veränderungen gezwungen. Osnabrück muss ohne Anthony Syhre auskommen, der nach seiner Roten Karte am Sonnabend für zwei Partien gesperrt wurde. Mohamed El-Bouazzati könnte wie schon beim 0:3 in Magdeburg den Innenverteidiger ersetzen. Bei den Kielern fehlen Kapitän Rafael Czichos und Mittelfeldabräumer Dominic Peitz, die beide am Wochenende zum fünften Mal Gelb gesehen hatten. Dafür hat Innenverteidiger Dominik Schmidt seine Sperre abgesessen. Gegen Paderborn wurde er von Niklas Hoheneder vertreten, der Defensiv-Allrounder könnte in Osnabrück aber auch die Peitz-Rolle übernehmen. Im Abwehrzentrum wäre dann Eidur Sigurbjörnsson eine Alternative.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.03.2017 | 14:00 Uhr