VfL - Hansa: Aufwärtstrend trifft Abwärtstrend

Warum der VfL Osnabrück in der Dritten Liga im Aufstiegsrennen mitmischt, Hansa Rostock hingegen immer noch den bangen Blick auf die Abstiegsränge richten muss, wird anhand der jüngsten Partien beider Clubs mehr als deutlich: Der VfL drehte vor einer Woche beim Spitzenspiel in Regensburg (2:1) die Partie nach einem Rückstand. Kwasi-Okyere Wriedt erzielte das Siegtor wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Von solchen Erfolgserlebnissen kann Hansa nur träumen. Beim 1:1 gegen Paderborn gaben die Mecklenburger zum dritten Mal in Folge eine Führung aus der Hand. Die Rollenverteilung beim Nordduell am Sonntag (14 Uhr, im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) an der Bremer Brücke ist also klar: Der Tabellendritte ist in seinem Heimspiel gegen den 14. Favorit.

Brand: "Das zerrt an den Nerven"

Allerdings dürfen die Gäste durchaus auf eine Überraschung beim heimstärksten Team der Liga hoffen. Denn erstens ist die Rostocker Auswärtsbilanz in dieser Saison mit lediglich drei Niederlagen in 14 Partien ansehnlich. Und zweitens haben die Hanseaten nur zwei der zehn Rückrundenpartien verloren. Allerdings spielten die Mecklenburger in diesem Zeitraum auch sechsmal remis und deshalb beklagte Trainer Christian Brand im "kicker" einen gefühlten Abwärtstrend: "Das zerrt an den Nerven." Der 44-Jährige forderte ein Ende "dieser Unentschiedenschiene: Man muss es erzwingen und hart dafür arbeiten. Das ist das einzige Mittel, das es dafür gibt." Einfach ist es für Hansa nicht, nach dem Gastspiel in Osnabrück steht die Heimpartie gegen Tabellenführer MSV Duisburg an. Das Duell am Mittwoch (19 Uhr) zeigt NDR.de ebenfalls im Livestream.

Enochs: "Wir haben noch nichts erreicht"

Brands Osnabrücker Pendant Joe Enochs hat mit seinem Team den Turnaround geschafft. Nachdem die Aufstiegsträume der Niedersachsen durch fünf Niederlagen in sechs Spielen bereits beendet schienen, hievten die jüngsten zwei Siege den VfL wieder auf Rang drei. Enochs bleibt dennoch besonnen: "Es gibt nichts zu feiern. Wir haben noch nichts erreicht und sind daher gut beraten, einfach auf dem Teppich zu bleiben".

VfL bangt um Gersbeck-Einsatz

Personell haben beide Trainer Sorgen. Enochs bangt um den Einsatz von Keeper Marius Gersbeck, der sich in der Partie in Regensburg eine Meniskusquetschung zugezogen hatte und deshalb kaum trainierte. Sollte er ausfallen, steht Frank Lehmann parat, der zuletzt im Mai 2015 für den VfL in der Dritten Liga zum Einsatz kam. Auf Rostocker Seite setzten Soufian Benyamina (Erkältung), Matthias Henn (Knieprobleme) und Stefan Wannenwetsch (Zerrung) im Training aus. Definitiv fehlen wird Tommy Grupe, der gegen Paderborn seine fünfte Gelbe Karte sah. Dafür sind Michael Gardawski und Dennis Erdmann wieder dabei, beide haben ihre Gelbsperren abgesessen.

