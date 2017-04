Stand: 06.04.2017 12:02 Uhr

Osnabrück: Der Statistik trotzen und aufsteigen?

Die Dritte Liga ist in dieser Saison kaum zu greifen. Vor allem das Aufstiegsrennen ist eng wie lange nicht: Den Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg und den Achten FSV Zwickau trennen sieben Spieltage vor Schluss gerade einmal fünf Punkte. Mittendrin in diesem Pulk der Clubs, die von der Zweiten Liga träumen dürfen, ist der VfL Osnabrück, der sich als Fünfter trotz der 0:1-Niederlage in Großaspach immer noch in Lauerstellung befindet. Am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) haben die Niedersachsen im Heimspiel gegen den Halleschen FC wieder einmal die Möglichkeit, auf einen Aufstiegsplatz zu klettern.

Elf Niederlagen sind eigentlich zu viel

Bislang ließen die VfL-Profis solche Gelegenheiten zuverlässig aus. "Wir wollen es wohl gerne spannend machen", gab Alexander Dercho bei der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu Protokoll. Ein Blick in die Historie der Dritten Liga zeigt zudem: Das Niederlagenpolster, das sich die Niedersachsen angelegt haben, ist eigentlich jetzt schon nicht mehr aufstiegsreif. Mehr als jedes dritte Spiel (elf von 31) ging bereits verloren. Seit Bestehen der Dritten Liga gelang es erst einem einzigen Team, mit elf Niederlagen einen der ersten drei Ränge zu erreichen. 2010/2011 stieg Dynamo Dresden in der Relegation - ironischerweise gegen den VfL Osnabrück - in die Zweite Liga auf. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison verlor der Tabellendritte Würzburger Kickers gerade einmal sechs Partien.

Wriedt wieder dabei, Dercho und Willers gesperrt

Die Osnabrücker Profis üben sich dennoch in Optimismus und setzen auf ihre Heimstärke. Zehn Siege haben die Lila-Weißen schon an der Bremer Brücke eingefahren - das ist Liga-Bestwert. Entsprechend einfach lautet die Vorgabe von Kapitän Christian Groß: "Wir haben die englische Woche mit einem Heimsieg begonnen, wir wollen sie auch mit einem Heimsieg beenden." Dazu muss Osnabrück mindestens ein Tor schießen - das kann beim VfL vor allem einer: Kwasi Okyere Wriedt. Der Stürmer, der bereits elf Saisontreffer auf seinem Konto hat, saß in Großaspach eine Gelbsperre ab, darf aber gegen Halle wieder ran. Dafür muss VfL-Coach Joe Enochs in der Defensive umbauen: Dercho (fünfte Gelbe Karte) und Tobias Willers (zehnte Gelbe Karte) sind gesperrt.

