VfL Osnabrück: "Aufgeben gibt es nicht"

Sechs Siege, drei Remis, sieben Niederlagen - wahrlich keine Rückrunden-Bilanz eines Aufstiegskandidaten, doch im "Schneckenrennen" an der Tabellenspitze der Dritten Liga mischen die Fußballer des VfL Osnabrück immer noch mit. Bei vier Punkten Rückstand auf Rang drei ist der Traum von der Rückkehr in die Zweite Liga an der Bremer Brücke noch nicht ausgeträumt. "Wir haben noch zwei Heimspiele, da ist noch etwas möglich. Aufgeben gibt es nicht", erklärte Kapitän Christian Groß vor dem heutigen Duell (ab 14 Uhr im Livestream bei NDR.de) mit Fortuna Köln.

VfL verschenkt zu viele Punkte

Mit den Rheinländern hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs erneut ein vermeintlich schlagbares Team vor der Brust, doch gerade in solchen Duellen schwächeln die Niedersachsen gerne: Zahlreiche Punkte verschenkten die Lila-Weißen in Spielen wie zuletzt in Lotte (0:0), beim 1:1 in Frankfurt oder bei der 1:2-Heimniederlage gegen Halle. Im Hinrundenspiel in Köln war Osnabrück als damaliger Tabellenzweiter bei der Fortuna (9.) auch nicht über ein Remis hinausgekommen. Ein weiterer Faktor, der im Aufstiegsrennen gegen den VfL spricht, ist die schwache Tordifferenz (+5).

Reimerink fällt aus, El-Bouazzati suspendiert

Umso bitterer ist es für die Niedersachsen, dass in Linksaußen Jules Reimerink bereits die vierte Offensivkraft (nach Halil Savran, Robbie Kristo und Kemal Rüzgar) ausfällt. Der Niederländer zog sich einen doppelten Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und steht für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Auch Mohamed El-Bouazzati wird für die Lila-Weißen nicht mehr auflaufen. Der 20-Jährige wurde aus disziplinarischen Gründen freigestellt. Laut der "Neuen Osnabrücker Zeitung" soll sich der Verteidiger, der im Sommer 2016 von Borussia Dortmund ausgeliehen worden war, "mehrfach nicht an Absprachen gehalten haben" und zudem "tagelang nicht erreichbar" gewesen sein. "Wir befinden uns in der entscheidenden Phase der Saison, in der wir unsere gesteckten Ziele in der Meisterschaft durch nichts gefährden wollen", erklärte VfL-Manager Lothar Gans.

